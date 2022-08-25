https://ria.ru/20220825/iskander-1812054669.html

В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ

В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022

В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ

Российские военные уничтожили на железнодорожной станции в Днепропетровской области украинский воинский эшелон, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:03

2022-08-25T13:03

2022-08-25T18:41

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

днепропетровская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179122_0:32:1807:1048_1920x0_80_0_0_c0737af6130889273262126739a830b9.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили на железнодорожной станции в Днепропетровской области украинский воинский эшелон, сообщило Минобороны."В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", — говорится в сводке.Кроме того, российская армия нанесла удары и по другим военным объектам на территории Украины. Так, в Запорожье поражены производственные цехи завода "Искра", где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы, а также корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором восстанавливали украинскую авиационную технику. В Хмельницкой области ракетный удар уничтожил цехи по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня в Шепетовке. Еще два удара пришлись по аэродромам — в Днепре уничтожены три самолета украинских ВВС, а в Миргороде (Полтавская область) — два, еще три получили критические повреждения. Потери противника в живой силе там составили до 30 человек.А в районе Нового Буга в Николаевской области ракеты поразили командный пункт украинской группировки "Каховка". Там ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812005202.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, днепропетровская область, вооруженные силы украины