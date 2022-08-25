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В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/iskander-1812054669.html
В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ
В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ
Российские военные уничтожили на железнодорожной станции в Днепропетровской области украинский воинский эшелон, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:03
2022-08-25T18:41
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили на железнодорожной станции в Днепропетровской области украинский воинский эшелон, сообщило Минобороны."В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", — говорится в сводке.Кроме того, российская армия нанесла удары и по другим военным объектам на территории Украины. Так, в Запорожье поражены производственные цехи завода "Искра", где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы, а также корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором восстанавливали украинскую авиационную технику. В Хмельницкой области ракетный удар уничтожил цехи по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня в Шепетовке. Еще два удара пришлись по аэродромам — в Днепре уничтожены три самолета украинских ВВС, а в Миргороде (Полтавская область) — два, еще три получили критические повреждения. Потери противника в живой силе там составили до 30 человек.А в районе Нового Буга в Николаевской области ракеты поразили командный пункт украинской группировки "Каховка". Там ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812005202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
13:03 25.08.2022 (обновлено: 18:41 25.08.2022)
 
В Днепропетровской области "Искандер" уничтожил эшелон с резервистами ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении "Искандером" эшелона ВСУ с 200 резервистами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" ВС России в ходе спецоперации
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер ВС России в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили на железнодорожной станции в Днепропетровской области украинский воинский эшелон, сообщило Минобороны.
"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", — говорится в сводке.
Кроме того, российская армия нанесла удары и по другим военным объектам на территории Украины. Так, в Запорожье поражены производственные цехи завода "Искра", где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы, а также корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором восстанавливали украинскую авиационную технику. В Хмельницкой области ракетный удар уничтожил цехи по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня в Шепетовке.
Еще два удара пришлись по аэродромам — в Днепре уничтожены три самолета украинских ВВС, а в Миргороде (Полтавская область) — два, еще три получили критические повреждения. Потери противника в живой силе там составили до 30 человек.
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А в районе Нового Буга в Николаевской области ракеты поразили командный пункт украинской группировки "Каховка". Там ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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