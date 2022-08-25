https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней - РИА Новости, 25.08.2022
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней
Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил глава Федеральной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:38
2022-08-25T18:38
2022-08-25T18:38
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоговый вычет
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал он. По словам Егорова, россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.Глава ведомства также отметил, что ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определённое время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. "Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат - на учебу, на лечение, на покупку имущества. При этом, несколькими месяцами ранее глава ФНС сделал акцент, что срок предоставления вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней.Тогда же он отметил, что более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год.
https://ria.ru/20220823/vychet-1811616255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоговый вычет
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоговый вычет
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней
Глава ФНС Егоров: срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету сократили до 12 дней
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил
глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал он. По словам Егорова, россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.
Глава ведомства также отметил, что ФНС
часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определённое время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. "Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.
Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат - на учебу, на лечение, на покупку имущества. При этом, несколькими месяцами ранее глава ФНС сделал акцент, что срок предоставления вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней.
Тогда же он отметил, что более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год.