Рейтинг@Mail.ru
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней - РИА Новости, 25.08.2022
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней
Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил глава Федеральной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:38
2022-08-25T18:38
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоговый вычет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_49e130340831aaa78ce03627eb5ee7a7.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал он. По словам Егорова, россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.Глава ведомства также отметил, что ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определённое время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. "Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат - на учебу, на лечение, на покупку имущества. При этом, несколькими месяцами ранее глава ФНС сделал акцент, что срок предоставления вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней.Тогда же он отметил, что более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год.
https://ria.ru/20220823/vychet-1811616255.html
https://ria.ru/20220811/kanada-1808950279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_370e079a86192cece0409502f976cc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоговый вычет
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоговый вычет
18:38 25.08.2022
 
ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней

Глава ФНС Егоров: срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету сократили до 12 дней

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", - сказал он. По словам Егорова, россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:37
В ГД подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей
Глава ведомства также отметил, что ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определённое время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. "Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.
Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат - на учебу, на лечение, на покупку имущества. При этом, несколькими месяцами ранее глава ФНС сделал акцент, что срок предоставления вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней.
Тогда же он отметил, что более 4,5 миллиона россиян с начала текущего года получили возмещения налогов на общую сумму свыше 267 миллиардов рублей против 287 миллиардов рублей за весь 2021 год.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 17:42
ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Налоговый вычет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала