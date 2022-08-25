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Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах - РИА Новости, 25.08.2022
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Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах
Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах - РИА Новости, 25.08.2022
Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах
Минцифры РФ предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования на постоянной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:57
2022-08-25T16:10
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования на постоянной основе, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.В августе прошлого года Минцифры РФ разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021/2022 учебном году."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 301 ‎"Об утверждении положения об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования, ... предусматривающих использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы персональных данных ... В наименовании и пункте 1 слова "в 2021/2022 учебном году" исключить", - говорится в проекте постановления правительства.Минцифры РФ отмечало, что "использование ЕБС для проведения аттестации предполагает применение сервиса биопрокторинга - цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов". Для прохождения аттестации студенту, как предлагало министерство, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг". Ему также нужно заранее сдать в ЕБС свои биометрические данные - изображение лица и голос.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808396212.html
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Навигатор абитуриента
15:57 25.08.2022 (обновлено: 16:10 25.08.2022)
 
Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах

Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах на постоянной основе

© РИА Новости / Алексей КуденкоДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования на постоянной основе, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
В августе прошлого года Минцифры РФ разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021/2022 учебном году.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:24
В СПЧ обсудят инициативу Минцифры по сбору биометрии россиян
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 301 ‎"Об утверждении положения об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования, ... предусматривающих использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы персональных данных ... В наименовании и пункте 1 слова "в 2021/2022 учебном году" исключить", - говорится в проекте постановления правительства.
Минцифры РФ отмечало, что "использование ЕБС для проведения аттестации предполагает применение сервиса биопрокторинга - цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов". Для прохождения аттестации студенту, как предлагало министерство, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг". Ему также нужно заранее сдать в ЕБС свои биометрические данные - изображение лица и голос.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 17:38
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему
 
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