https://ria.ru/20220825/biometriya-1812119936.html

Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах

Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах - РИА Новости, 25.08.2022

Минцифры предложило использовать биометрическую систему на экзаменах

Минцифры РФ предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования на постоянной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:57

2022-08-25T15:57

2022-08-25T16:10

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564616011_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_145ffa2fe393311be8ccfbad4bdbba9b.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования на постоянной основе, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.В августе прошлого года Минцифры РФ разработало проект постановления правительства об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021/2022 учебном году."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 301 ‎"Об утверждении положения об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования, ... предусматривающих использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы персональных данных ... В наименовании и пункте 1 слова "в 2021/2022 учебном году" исключить", - говорится в проекте постановления правительства.Минцифры РФ отмечало, что "использование ЕБС для проведения аттестации предполагает применение сервиса биопрокторинга - цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов". Для прохождения аттестации студенту, как предлагало министерство, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг". Ему также нужно заранее сдать в ЕБС свои биометрические данные - изображение лица и голос.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220809/biometriya-1808396212.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), навигатор абитуриента