https://ria.ru/20220825/arktika-1812045932.html

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая в Арктике вызовом для НАТО

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая в Арктике вызовом для НАТО - РИА Новости, 25.08.2022

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая в Арктике вызовом для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая в Арктике представляет вызов для ценностей и интересов... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:34

2022-08-25T12:34

2022-08-25T12:34

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая в Арктике представляет вызов для ценностей и интересов Североатлантического альянса.Столтенберг написал статью для канадской газеты Globe and Mail, в которой отметил, что Россия в последние годы "значительно увеличила свою военную активность" в Арктике. "Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике представляют стратегический вызов для Североатлантического союза", - заявил генсек НАТО.В этой связи Столтенберг упомянул Китай, который, по его словам, также "расширяет свое присутствие" в регионе, объявляя себя "приарктическим государством" и планируя создать "Полярный шелковый путь", соединяющий КНР с Европой через Арктику."Ранее в этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам", - заявил глава НАТО.По словам Столтенберга, НАТО "заинтересована в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере". В этом контексте генсек НАТО отметил, что "как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств будут членами НАТО"."Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере и наши способности по укреплению наших балтийских союзников", - считает Столтенберг.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике и потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.

https://ria.ru/20220822/arktika-1811188410.html

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в мире, сергей шойгу, арктика, китай, россия, нато