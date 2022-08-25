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Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022
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Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области
Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022
Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области
Заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:29
2022-08-25T12:29
рязанская область
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
природные пожары в россии
пожары
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.Документ предоставила РИА Новости пресс-служба Минприроды РФ."Определить координатором работ, связанных с тушением лесных пожаров на территории Рязанской области, на период до полной ликвидации таких пожаров заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.М. Аноприенко", - следует из документа.
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рязанская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии, пожары, происшествия
Рязанская область, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Природные пожары в России, пожары, Происшествия
12:29 25.08.2022
 
Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области

Замглавы Минприроды Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области

© Фото : пресс-служба Рослесхоза Сергей Аноприенко
Сергей Аноприенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : пресс-служба Рослесхоза
Сергей Аноприенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Документ предоставила РИА Новости пресс-служба Минприроды РФ.
"Определить координатором работ, связанных с тушением лесных пожаров на территории Рязанской области, на период до полной ликвидации таких пожаров заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.М. Аноприенко", - следует из документа.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
12:09
Смог от лесных пожаров дошел до Сыктывкара в Коми
 
Рязанская областьРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Природные пожары в РоссиипожарыПроисшествия
 
 
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