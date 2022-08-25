https://ria.ru/20220825/anoprienko-1812043995.html

Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области

Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 25.08.2022

Аноприенко назначили координатором тушения пожаров в Рязанской области

Заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:29

2022-08-25T12:29

2022-08-25T12:29

рязанская область

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

пожары

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заместитель главы Минприроды РФ Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.Документ предоставила РИА Новости пресс-служба Минприроды РФ."Определить координатором работ, связанных с тушением лесных пожаров на территории Рязанской области, на период до полной ликвидации таких пожаров заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.М. Аноприенко", - следует из документа.

https://ria.ru/20220825/smog-1812038415.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии, пожары, происшествия