https://ria.ru/20220824/zdanie-1811745393.html
В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью
В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 24.08.2022
В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью
В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, при тушении один человек получил ожоги, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:06
2022-08-24T10:06
2022-08-24T10:39
происшествия
орел
орловская область
андрей клычков
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БРЯНСК, 24 авг — РИА Новости. В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, при тушении один человек получил ожоги, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", — написал он.Губернатор предположил, что кто-то решил так "отметить День независимости Украины". Он подчеркнул, что власти Орловской области продолжат, как и раньше, помогать и российской армии, участвующей в спецоперации на Украине, и беженцам из Донбасса, и выразил надежду, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орел, Орловская область, Андрей Клычков
10:06 24.08.2022 (обновлено: 10:39 24.08.2022)
В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью
В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью