https://ria.ru/20220824/zdanie-1811745393.html

В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью

В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 24.08.2022

В Орле в здание администрации бросили две бутылки с зажигательной смесью

В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, при тушении один человек получил ожоги, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:06

2022-08-24T10:06

2022-08-24T10:39

происшествия

орел

орловская область

андрей клычков

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БРЯНСК, 24 авг — РИА Новости. В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, при тушении один человек получил ожоги, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", — написал он.Губернатор предположил, что кто-то решил так "отметить День независимости Украины". Он подчеркнул, что власти Орловской области продолжат, как и раньше, помогать и российской армии, участвующей в спецоперации на Украине, и беженцам из Донбасса, и выразил надежду, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220228/priznanie-1775502691.html

орел

орловская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, орел, орловская область, андрей клычков