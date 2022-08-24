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"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2022
"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, об этом шла речь на встрече генерального... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:36
2022-08-24T14:36
2022-08-24T14:36
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, об этом шла речь на встрече генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с главой МАГАЭТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил "Росатом".Встреча прошла в среду в Стамбуле."Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации", - говорится в сообщении.Стороны продолжат взаимодействие по этим вопросам, отмечается в пресс-релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
"Росатом" заявил о готовности поддержать организацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС