https://ria.ru/20220824/zaes-1811832734.html

"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2022

"Росатом" окажет поддержку в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, об этом шла речь на встрече генерального... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:36

2022-08-24T14:36

2022-08-24T14:36

в мире

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, об этом шла речь на встрече генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с главой МАГАЭТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил "Росатом".Встреча прошла в среду в Стамбуле."Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации", - говорится в сообщении.Стороны продолжат взаимодействие по этим вопросам, отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"