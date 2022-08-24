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Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС
Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, российская сторона... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:17
2022-08-24T14:39
в мире
александр трембицкий
михаил ульянов (дипломат)
россия
украина
вена
запорожская аэс
курская аэс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, российская сторона сделала упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине, сообщил "Росатом"."С российской стороны был сделан упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. В этой связи с российской стороны было подчеркнуто, что безопасность ядерных объектов, где бы они ни находились, всегда была и остаётся для России абсолютным приоритетом", - говорится в сообщении.Во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ФСБ России сообщила на минувшей неделе, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
россия
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вена
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в мире, александр трембицкий, михаил ульянов (дипломат), россия, украина, вена, запорожская аэс, курская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), энергодар
В мире, Александр Трембицкий, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Украина, Вена, Запорожская АЭС, Курская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Энергодар
14:17 24.08.2022 (обновлено: 14:39 24.08.2022)
 
Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС

Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, российская сторона сделала упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине, сообщил "Росатом".
"С российской стороны был сделан упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. В этой связи с российской стороны было подчеркнуто, что безопасность ядерных объектов, где бы они ни находились, всегда была и остаётся для России абсолютным приоритетом", - говорится в сообщении.
Во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
ФСБ России сообщила на минувшей неделе, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

Запорожская АЭС в Энергодаре
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

Запорожская АЭС в Энергодаре
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В миреАлександр ТрембицкийМихаил Ульянов (дипломат)РоссияУкраинаВенаЗапорожская АЭСКурская АЭСФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Энергодар
 
 
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