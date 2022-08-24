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Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС

Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, российская сторона... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:17

2022-08-24T14:39

в мире

александр трембицкий

михаил ульянов (дипломат)

россия

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запорожская аэс

курская аэс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в среду встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, российская сторона сделала упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине, сообщил "Росатом"."С российской стороны был сделан упор на первоочередных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов в России и на Украине в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. В этой связи с российской стороны было подчеркнуто, что безопасность ядерных объектов, где бы они ни находились, всегда была и остаётся для России абсолютным приоритетом", - говорится в сообщении.Во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ФСБ России сообщила на минувшей неделе, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр трембицкий, михаил ульянов (дипломат), россия, украина, вена, запорожская аэс, курская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), энергодар