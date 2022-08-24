https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811912522.html

Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*

Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022

Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и поблагодарил главу минобороны России Сергея Шойгу за задержание в России боевика... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:45

2022-08-24T17:45

2022-08-24T17:58

в мире

индия

россия

исламское государство

министерство обороны индии

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москва

раджнатх сингх

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и поблагодарил главу минобороны России Сергея Шойгу за задержание в России боевика "Исламского государства"*, планировавшего теракт в Индии."Сегодня утром во время обмена любезностями с министром обороны России Сергеем Шойгу Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, планировавшего теракты в Индии", - сообщило минобороны Индии.Ранее ФСБ России сообщила о задержании смертника "Исламского государства"*, который планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Позже террорист-смертник признался, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка".По данным ведомства, задержанный, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.*Запрещенная в России террористическая организация

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, исламское государство, министерство обороны индии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, раджнатх сингх, сергей шойгу