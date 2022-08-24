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Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022
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Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*
Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022
Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и поблагодарил главу минобороны России Сергея Шойгу за задержание в России боевика... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:45
2022-08-24T17:58
в мире
индия
россия
исламское государство
министерство обороны индии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
раджнатх сингх
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и поблагодарил главу минобороны России Сергея Шойгу за задержание в России боевика "Исламского государства"*, планировавшего теракт в Индии."Сегодня утром во время обмена любезностями с министром обороны России Сергеем Шойгу Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, планировавшего теракты в Индии", - сообщило минобороны Индии.Ранее ФСБ России сообщила о задержании смертника "Исламского государства"*, который планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Позже террорист-смертник признался, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка".По данным ведомства, задержанный, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, индия, россия, исламское государство, министерство обороны индии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, раджнатх сингх, сергей шойгу
В мире, Индия, Россия, Исламское государство, Министерство обороны Индии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Раджнатх Сингх, Сергей Шойгу
17:45 24.08.2022 (обновлено: 17:58 24.08.2022)
 
Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*

Глава Минобороны Индии Сингх выразил признательность Шойгу за задержание боевика ИГ*

© AP Photo / Manish SwarupМинистры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Manish Swarup
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и поблагодарил главу минобороны России Сергея Шойгу за задержание в России боевика "Исламского государства"*, планировавшего теракт в Индии.
"Сегодня утром во время обмена любезностями с министром обороны России Сергеем Шойгу Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, планировавшего теракты в Индии", - сообщило минобороны Индии.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании смертника "Исламского государства"*, который планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Позже террорист-смертник признался, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка".
По данным ведомства, задержанный, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.
*Запрещенная в России террористическая организация
За оскорбление пророка – террорист-смертник о мотивах планируемого теракта в Индии
22 августа, 11:28
Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии
 
В миреИндияРоссияИсламское государствоМинистерство обороны ИндииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРаджнатх СингхСергей Шойгу
 
 
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