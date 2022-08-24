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ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/vsu-1811959915.html
ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны
ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022
ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны
Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:35
2022-08-24T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
харьков
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного населения или не проводилась, или жителям запрещено покидать свои места, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В Николаеве в здании профессионального училища №7 по улице Гетмана Сагайдачного украинскими военными "оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты", отметил генерал.По словам Мизинцева, в Харькове в здании общежития на улице Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются."В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаев (украина), харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Харьков, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
21:35 24.08.2022
 
ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны

Минобороны: ВСУ превратили училища в населенных пунктах в свои опорные пункты и склады

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного населения или не проводилась, или жителям запрещено покидать свои места, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища №146 (улица Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
В Николаеве в здании профессионального училища №7 по улице Гетмана Сагайдачного украинскими военными "оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты", отметил генерал.
По словам Мизинцева, в Харькове в здании общежития на улице Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются.
"В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ХарьковДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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