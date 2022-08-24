https://ria.ru/20220824/vsu-1811959915.html

ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны

ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022

ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны

Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:35

2022-08-24T21:35

2022-08-24T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

харьков

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного населения или не проводилась, или жителям запрещено покидать свои места, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В Николаеве в здании профессионального училища №7 по улице Гетмана Сагайдачного украинскими военными "оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты", отметил генерал.По словам Мизинцева, в Харькове в здании общежития на улице Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются."В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

харьков

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, николаев (украина), харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины