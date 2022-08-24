ВСУ превратили училища в опорные пункты, заявили в Минобороны
Минобороны: ВСУ превратили училища в населенных пунктах в свои опорные пункты и склады
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские националисты превратили образовательные учреждения в разных населенных пунктах в свои новые опорные пункты и склады боеприпасов, эвакуация мирного населения или не проводилась, или жителям запрещено покидать свои места, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища №146 (улица Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
В Николаеве в здании профессионального училища №7 по улице Гетмана Сагайдачного украинскими военными "оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты", отметил генерал.
По словам Мизинцева, в Харькове в здании общежития на улице Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются.
"В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", - сказал Мизинцев.