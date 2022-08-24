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Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника

Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника - РИА Новости, 24.08.2022

Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника

Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:52

2022-08-24T13:52

2022-08-24T14:05

визы

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рига

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латвия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии, заявил посол РФ в республике Михаил Ванин."Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов - ред.) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется", - сказал Ванин в эфире телеканала "Россия 24".Полиция Латвии в среду информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, в мире, рига, россия, латвия