https://ria.ru/20220824/utilizatsiya-1811767523.html
Путин одобрил идею об ответственности производителя за утилизацию упаковки
Путин одобрил идею об ответственности производителя за утилизацию упаковки - РИА Новости, 24.08.2022
Путин одобрил идею об ответственности производителя за утилизацию упаковки
Президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, сообщила пресс-служба Российского экологического... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:08
2022-08-24T11:08
2022-08-24T11:27
россия
экономика
правительство рф
владимир путин
виктория абрамченко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) со ссылкой на письмо вице-премьера Виктории Абрамченко президенту.Отмечается, что Путин подписал документ.Абрамченко направила Путину письмо с просьбой о применении новых принципов механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Письмо предоставила РИА Новости пресс-служба РЭО.Согласно документу, вице-премьер предлагает "перенести ответственность за утилизацию упаковки на производителей такой упаковки". Также предлагается "исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями".Ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки Абрамченко предлагает установить с 1 января 2025 года. В настоящее время нормативы утилизации упаковки ограничены 10–45%.Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев на встрече с Путиным попросил его поддержать изменения в институте расширенной ответственности производителя."Президент поддержал реформу РОП. Во-первых, мы уйдем от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к эффективному администрированию производителей этой упаковки, которых насчитывается порядка 2,5 тысячи. Это существенно упрощает работу механизма РОП — как для надзорного органа, так и для самих субъектов РОП", - цитирует пресс-служба РЭО Буцаева.Также, по его мнению, ассоциации показали свою неэффективность в исполнении РОП."Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются", - сказал Буцаев.РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров быть ответственными за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, с 2019 года правительство запустило его реформу.
https://ria.ru/20220802/otkhody-1806698789.html
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https://ria.ru/20220609/ekonomiya-1794298140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф, владимир путин, виктория абрамченко
Россия, Экономика, Правительство РФ, Владимир Путин, Виктория Абрамченко
11:08 24.08.2022 (обновлено: 11:27 24.08.2022)
Путин одобрил идею об ответственности производителя за утилизацию упаковки
Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителя
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, сообщила
пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) со ссылкой на письмо вице-премьера Виктории Абрамченко президенту.
Отмечается, что Путин подписал документ.
Абрамченко направила Путину письмо с просьбой о применении новых принципов механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Письмо предоставила РИА Новости пресс-служба РЭО.
Согласно документу, вице-премьер предлагает "перенести ответственность за утилизацию упаковки на производителей такой упаковки". Также предлагается "исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями".
Ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки Абрамченко предлагает установить с 1 января 2025 года. В настоящее время нормативы утилизации упаковки ограничены 10–45%.
Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев
на встрече с Путиным попросил его поддержать изменения в институте расширенной ответственности производителя.
"Президент поддержал реформу РОП. Во-первых, мы уйдем от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к эффективному администрированию производителей этой упаковки, которых насчитывается порядка 2,5 тысячи. Это существенно упрощает работу механизма РОП — как для надзорного органа, так и для самих субъектов РОП", - цитирует пресс-служба РЭО Буцаева.
Также, по его мнению, ассоциации показали свою неэффективность в исполнении РОП.
"Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются", - сказал Буцаев.
РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров быть ответственными за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор. Механизм РОП внедрен в России
в 2014 году, с 2019 года правительство запустило его реформу.