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Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811885229.html
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:45
2022-08-24T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников, сообщает канцелярия британского премьера.Великобритания с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США) в качестве финансовой и военной помощи, сообщил офис британского премьер-министр Бориса Джонсона.Изначально в канцелярии британского премьера сообщили о поставке 200 беспилотников в рамках нового пакета помощи, однако позднее исправили цифру на 2000."Визит произошел на фоне объявления премьер-министром еще одного пакета помощи, в том числе ракетных систем и систем беспилотного наблюдения. Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Как отмечается в заявлении, Великобритания готовится предоставить Украине противоминные транспортные средства, а также подготовить украинские войска для работы с ними.Британия, кроме того, планирует расширить подготовку украинских военных, а также заявляет, что к этому процессу присоединились еще восемь стран.Западные СМИ также сообщали о том, что прибывший на Украину Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву, в том числе о предоставлении стране ракетных систем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220824/bespilotniki-1811731072.html
https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808053910.html
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
16:45 24.08.2022 (обновлено: 17:19 24.08.2022)
 
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Новый пакет британской военной помощи Киеву включает ракетные системы и беспилотники

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников, сообщает канцелярия британского премьера.
Великобритания с момента начала российской специальной операции на территории Украины выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США) в качестве финансовой и военной помощи, сообщил офис британского премьер-министр Бориса Джонсона.
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
08:51
Норвегия и Британия предоставят Украине микробеспилотники Black Hornet
Изначально в канцелярии британского премьера сообщили о поставке 200 беспилотников в рамках нового пакета помощи, однако позднее исправили цифру на 2000.
"Визит произошел на фоне объявления премьер-министром еще одного пакета помощи, в том числе ракетных систем и систем беспилотного наблюдения. Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как отмечается в заявлении, Великобритания готовится предоставить Украине противоминные транспортные средства, а также подготовить украинские войска для работы с ними.
Британия, кроме того, планирует расширить подготовку украинских военных, а также заявляет, что к этому процессу присоединились еще восемь стран.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:36Специальная военная операция на Украине
Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ
Западные СМИ также сообщали о том, что прибывший на Украину Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву, в том числе о предоставлении стране ракетных систем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
14:36
Байден объявил о выделении Киеву почти трех миллиардов долларов помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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