10:31 24.08.2022 (обновлено: 10:33 24.08.2022)
Шойгу назвал цель США на Украине
Шойгу заявил, что США на Украине пытаются добиться стратегического истощения России
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в среду.
"Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".
"Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.
По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.
"В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу.
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