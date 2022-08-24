https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

Шойгу назвал цель США на Украине

Шойгу назвал цель США на Украине - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу назвал цель США на Украине

Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:31

2022-08-24T10:31

2022-08-24T10:33

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в среду."Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях"."Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ."В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, нато, сергей шойгу