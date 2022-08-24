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Шойгу назвал цель США на Украине - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
Шойгу назвал цель США на Украине
Шойгу назвал цель США на Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу назвал цель США на Украине
Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:31
2022-08-24T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в среду."Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях"."Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ."В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу.
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Сергей Шойгу
10:31 24.08.2022 (обновлено: 10:33 24.08.2022)
 
Шойгу назвал цель США на Украине

Шойгу заявил, что США на Украине пытаются добиться стратегического истощения России

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в среду.
"Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.
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"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине
При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".
"Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.
По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.
"В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОСергей Шойгу
 
 
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