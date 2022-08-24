https://ria.ru/20220824/ukraina-1811731715.html
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор - РИА Новости, 24.08.2022
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор
Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:48
2022-08-24T08:48
2022-08-24T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."В реальности нет никакой независимости. Есть не просто зависимость, это хуже, чем колониальное государство, чем сателлит. Это полное отсутствие суверенитета", - сказала Алтабаева.По ее словам, Зеленский и его окружение могут решиться на военные атаки в отношении Крыма и России только с одобрения США.США объявят о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, севастополь, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Россия, Севастополь, Совет Федерации РФ
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор
Сенатор Алтабаева: Украина, которая отмечает День независимости, не имеет суверенитета