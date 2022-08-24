https://ria.ru/20220824/ukraina-1811731715.html

Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор

Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор - РИА Новости, 24.08.2022

Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор

Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:48

2022-08-24T08:48

2022-08-24T08:48

в мире

украина

сша

россия

севастополь

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."В реальности нет никакой независимости. Есть не просто зависимость, это хуже, чем колониальное государство, чем сателлит. Это полное отсутствие суверенитета", - сказала Алтабаева.По ее словам, Зеленский и его окружение могут решиться на военные атаки в отношении Крыма и России только с одобрения США.США объявят о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс.

https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html

https://ria.ru/20220824/nezavisimost-1811730599.html

украина

сша

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, россия, севастополь, совет федерации рф