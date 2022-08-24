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Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор - РИА Новости, 24.08.2022
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Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор - РИА Новости, 24.08.2022
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор
Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:48
2022-08-24T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."В реальности нет никакой независимости. Есть не просто зависимость, это хуже, чем колониальное государство, чем сателлит. Это полное отсутствие суверенитета", - сказала Алтабаева.По ее словам, Зеленский и его окружение могут решиться на военные атаки в отношении Крыма и России только с одобрения США.США объявят о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Екатерина Зайцева
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в мире, украина, сша, россия, севастополь, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Россия, Севастополь, Совет Федерации РФ
08:48 24.08.2022
 
Украина де-факто не имеет никакого суверенитета, заявила сенатор

Сенатор Алтабаева: Украина, которая отмечает День независимости, не имеет суверенитета

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета, сказала РИА Новости сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе, 22 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
08:00
Испытание на прочность. Украина рассорила вековых европейских союзников
"В реальности нет никакой независимости. Есть не просто зависимость, это хуже, чем колониальное государство, чем сателлит. Это полное отсутствие суверенитета", - сказала Алтабаева.
По ее словам, Зеленский и его окружение могут решиться на военные атаки в отношении Крыма и России только с одобрения США.
США объявят о пакете военной помощи Киеву на три миллиарда долларов ко Дню независимости Украины, сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
08:39
В Запорожской области назвали Украину независимой от здравого смысла
 
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