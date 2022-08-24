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В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" - РИА Новости, 24.08.2022
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:37
2022-08-24T10:37
2022-08-24T10:37
россия
шос
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шос, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, ШОС, В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
Шойгу: антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" пройдут в России в 2023 году