https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811755587.html

В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" - РИА Новости, 24.08.2022

В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:37

2022-08-24T10:37

2022-08-24T10:37

россия

шос

в мире

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".

https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, шос, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)