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В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" - РИА Новости, 24.08.2022
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В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" - РИА Новости, 24.08.2022
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:37
2022-08-24T10:37
россия
шос
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".
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россия, шос, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, ШОС, В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:37 24.08.2022
 
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

Шойгу: антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия" пройдут в России в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021"
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Антитеррористические учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021" . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Важную роль отводим подготовке войск... В следующем году на территории России Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.
Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ Рубеж-2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:16
Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ
 
РоссияШОСВ миреСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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