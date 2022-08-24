https://ria.ru/20220824/trass-1811867102.html

Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара

Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара - РИА Новости, 24.08.2022

Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара

Пользователей Twitter возмутили заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:05

2022-08-24T16:05

2022-08-24T16:47

в мире

лиз трасс

риши сунак

великобритания

лондон

ядерное оружие

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты, которыми зал встретил ее слова.Выступая в Бирмингеме, Трасс призналась, что при необходимости может нажать на кнопку пуска ядерных ракет, а на вопрос о том, что она бы чувствовала в такой момент, ответила, что готова сделать это.Многие комментаторы пришли в ужас от этих слов и реакции зала. Они обвинили Трасс в бесчувственности и непонимании того, что применение ядерных боеголовок может привести к уничтожению мира."Да, все так, люди просто не могут понять, что применение ядерного оружия означает конец существования цивилизации и здесь не может быть никаких "но" и "если", — заметил другой."Лиз так радостно говорит, что готова нажать на ядерную кнопку, как будто это кнопка в лифте. А эти овации просто невероятны. Интересно, подумал ли кто-то: сохранится жизнь после ядерной войны в принципе?" — задумался читатель."Мне стало плохо после ее слов. За последние шесть месяцев мы так мало слышим о дипломатии, никто не задумывается о том, какие шаги могут поставить мир на грань ядерной войны. Где состоявшиеся политики?" — возмутился еще один юзер."Как холодно и бессердечно она ответила на этот вопрос", — подчеркнул второй."Я уже жду, как она вскоре будет позировать рядом с ядерной кнопкой", — предположил комментатор."А я думал, что важнейшая обязанность премьера состоит в том, чтобы гарантировать, что страна никогда не окажется в ситуации, требующей применения ядерного оружия", — написал еще один пользователь.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который займет и пост премьер-министра. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. В последнем туре победителя определит голосование всех членов Консервативной партии, которых сейчас около 200 тысяч. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в должности премьера в 2019 году, 7 июля подал в отставку.

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html

великобритания

лондон

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, лондон, ядерное оружие