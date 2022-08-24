Рейтинг@Mail.ru
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/trass-1811867102.html
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара - РИА Новости, 24.08.2022
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара
Пользователей Twitter возмутили заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:05
2022-08-24T16:47
в мире
лиз трасс
риши сунак
великобритания
лондон
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801745132_0:129:2790:1698_1920x0_80_0_0_e12cabd19ece42fb67eab14dca828d2a.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты, которыми зал встретил ее слова.Выступая в Бирмингеме, Трасс призналась, что при необходимости может нажать на кнопку пуска ядерных ракет, а на вопрос о том, что она бы чувствовала в такой момент, ответила, что готова сделать это.Многие комментаторы пришли в ужас от этих слов и реакции зала. Они обвинили Трасс в бесчувственности и непонимании того, что применение ядерных боеголовок может привести к уничтожению мира."Да, все так, люди просто не могут понять, что применение ядерного оружия означает конец существования цивилизации и здесь не может быть никаких "но" и "если", — заметил другой."Лиз так радостно говорит, что готова нажать на ядерную кнопку, как будто это кнопка в лифте. А эти овации просто невероятны. Интересно, подумал ли кто-то: сохранится жизнь после ядерной войны в принципе?" — задумался читатель."Мне стало плохо после ее слов. За последние шесть месяцев мы так мало слышим о дипломатии, никто не задумывается о том, какие шаги могут поставить мир на грань ядерной войны. Где состоявшиеся политики?" — возмутился еще один юзер."Как холодно и бессердечно она ответила на этот вопрос", — подчеркнул второй."Я уже жду, как она вскоре будет позировать рядом с ядерной кнопкой", — предположил комментатор."А я думал, что важнейшая обязанность премьера состоит в том, чтобы гарантировать, что страна никогда не окажется в ситуации, требующей применения ядерного оружия", — написал еще один пользователь.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который займет и пост премьер-министра. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. В последнем туре победителя определит голосование всех членов Консервативной партии, которых сейчас около 200 тысяч. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в должности премьера в 2019 году, 7 июля подал в отставку.
https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html
https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800319.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801745132_27:0:2506:1859_1920x0_80_0_0_2ab40c1a8fcdb1b69b14714ee5a845fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, лондон, ядерное оружие
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Лондон, Ядерное оружие
16:05 24.08.2022 (обновлено: 16:47 24.08.2022)
 
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара

Пользователи Twitter назвали Трасс невменяемой после слов о готовности к ядерному удару

© AP Photo / Alastair GrantКандидат на пост премьера Великобритании Элизабет Трасс
Кандидат на пост премьера Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Кандидат на пост премьера Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили заявление кандидата на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие и аплодисменты, которыми зал встретил ее слова.
Выступая в Бирмингеме, Трасс призналась, что при необходимости может нажать на кнопку пуска ядерных ракет, а на вопрос о том, что она бы чувствовала в такой момент, ответила, что готова сделать это.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 04:02
Лиз Трасс привела британцев в ужас
Многие комментаторы пришли в ужас от этих слов и реакции зала. Они обвинили Трасс в бесчувственности и непонимании того, что применение ядерных боеголовок может привести к уничтожению мира.

"Большинство хлопающих в ладоши людей превратится в пепел, когда она нажмет на кнопку в своем бункере, попивая при этом чаек и закусывая его печеньем. Лондон превратится в пустошь", — написал один из пользователей.

"Да, все так, люди просто не могут понять, что применение ядерного оружия означает конец существования цивилизации и здесь не может быть никаких "но" и "если", — заметил другой.
"Лиз так радостно говорит, что готова нажать на ядерную кнопку, как будто это кнопка в лифте. А эти овации просто невероятны. Интересно, подумал ли кто-то: сохранится жизнь после ядерной войны в принципе?" — задумался читатель.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
02:04
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
"Мне стало плохо после ее слов. За последние шесть месяцев мы так мало слышим о дипломатии, никто не задумывается о том, какие шаги могут поставить мир на грань ядерной войны. Где состоявшиеся политики?" — возмутился еще один юзер.
"Как холодно и бессердечно она ответила на этот вопрос", — подчеркнул второй.

"Постойте, люди хлопают в ответ на то, что она заявила? Она думает, что такие слова сделают из нее сильного мирового лидера? Она просто невменяема", — констатировал третий.

"Я уже жду, как она вскоре будет позировать рядом с ядерной кнопкой", — предположил комментатор.
"А я думал, что важнейшая обязанность премьера состоит в том, чтобы гарантировать, что страна никогда не окажется в ситуации, требующей применения ядерного оружия", — написал еще один пользователь.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который займет и пост премьер-министра. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. В последнем туре победителя определит голосование всех членов Консервативной партии, которых сейчас около 200 тысяч.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в должности премьера в 2019 году, 7 июля подал в отставку.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:53
В США вспомнили слова Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакВеликобританияЛондонЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала