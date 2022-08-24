Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/trass-1811750996.html
Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой
Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой - РИА Новости, 24.08.2022
Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой
Заявления кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие являются частью предвыборной риторики, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:21
2022-08-24T10:21
в мире
великобритания
европа
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772119212_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_21c6fe7cc49d8c818c9f3df46d1ea9f4.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявления кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие являются частью предвыборной риторики, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Все это связано с ближайшими выборами. Да, это предвыборная риторика, она вписывается в тренд, который характерен вообще для Европы и европейской политики. Лиз Трасс является не таким уж раскрученным политиком, и этот дефект, ее "нераскрученность" подталкивает к таким заявлениям", - сказал он.При этом эксперт подчеркнул, что громкие заявления в меньшей степени отразятся на результате выборов, а вот серьезная поддержка внутри партии, скорее всего, приведет ее к победе."А политические очки Трасс будет зарабатывать за счет того, что у нее уже есть определенное лобби, и, скорее всего, ее и выберут", - отметил Швейцер.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220822/premer-1811423044.html
https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772119212_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_cb62ecab5eef87c5eeed75d955cc73b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон
В мире, Великобритания, Европа, Лиз Трасс, Риши Сунак, Борис Джонсон
10:21 24.08.2022
 
Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой

Эксперт Швейцер назвал заявления Трасс о применении ядерного оружия предвыборной риторикой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявления кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие являются частью предвыборной риторики, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:04
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера
"Все это связано с ближайшими выборами. Да, это предвыборная риторика, она вписывается в тренд, который характерен вообще для Европы и европейской политики. Лиз Трасс является не таким уж раскрученным политиком, и этот дефект, ее "нераскрученность" подталкивает к таким заявлениям", - сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что громкие заявления в меньшей степени отразятся на результате выборов, а вот серьезная поддержка внутри партии, скорее всего, приведет ее к победе.
"А политические очки Трасс будет зарабатывать за счет того, что у нее уже есть определенное лобби, и, скорее всего, ее и выберут", - отметил Швейцер.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
02:04
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
 
В миреВеликобританияЕвропаЛиз ТрассРиши СунакБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала