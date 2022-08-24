Эксперт назвал заявления Трасс о ядерном оружии предвыборной риторикой
Эксперт Швейцер назвал заявления Трасс о применении ядерного оружия предвыборной риторикой
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявления кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие являются частью предвыборной риторики, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
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"Все это связано с ближайшими выборами. Да, это предвыборная риторика, она вписывается в тренд, который характерен вообще для Европы и европейской политики. Лиз Трасс является не таким уж раскрученным политиком, и этот дефект, ее "нераскрученность" подталкивает к таким заявлениям", - сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что громкие заявления в меньшей степени отразятся на результате выборов, а вот серьезная поддержка внутри партии, скорее всего, приведет ее к победе.
"А политические очки Трасс будет зарабатывать за счет того, что у нее уже есть определенное лобби, и, скорее всего, ее и выберут", - отметил Швейцер.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.