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В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины - РИА Новости, 24.08.2022
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В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины - РИА Новости, 24.08.2022
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины
Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:03
2022-08-24T14:03
происшествия
финский залив
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сказали в ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, на женщине было лишь нижнее белье.В СК добавили, что сейчас устанавливается личность женщины, а также все обстоятельства происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для выяснения причин смерти.
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финский залив
санкт-петербург
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происшествия, финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Финский залив, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
14:03 24.08.2022
 
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины

Тело молодой женщины в нижнем белье нашли в Финском заливе в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПобережье Финского залива в Ленинградской области
Побережье Финского залива в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Побережье Финского залива в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сказали в ведомстве.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, на женщине было лишь нижнее белье.
В СК добавили, что сейчас устанавливается личность женщины, а также все обстоятельства происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для выяснения причин смерти.
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ПроисшествияФинский заливСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербург
 
 
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