https://ria.ru/20220824/telo-1811821586.html

В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины

В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины - РИА Новости, 24.08.2022

В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины

Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:03

2022-08-24T14:03

2022-08-24T14:03

происшествия

финский залив

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сказали в ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, на женщине было лишь нижнее белье.В СК добавили, что сейчас устанавливается личность женщины, а также все обстоятельства происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для выяснения причин смерти.

https://ria.ru/20220802/telo-1806719230.html

финский залив

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург