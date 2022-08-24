https://ria.ru/20220824/telo-1811821586.html
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины - РИА Новости, 24.08.2022
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины
Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:03
2022-08-24T14:03
2022-08-24T14:03
происшествия
финский залив
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге начали проверку после обнаружения в Финском заливе тела молодой женщины без признаков насильственной смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сказали в ведомстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, на женщине было лишь нижнее белье.В СК добавили, что сейчас устанавливается личность женщины, а также все обстоятельства происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для выяснения причин смерти.
https://ria.ru/20220802/telo-1806719230.html
финский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Финский залив, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
В Финском заливе в Петербурге нашли тело женщины
Тело молодой женщины в нижнем белье нашли в Финском заливе в Петербурге