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Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии - РИА Новости, 24.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/sokolov-1811785615.html
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии - РИА Новости, 24.08.2022
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:13
2022-08-24T13:17
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline.Сценарий написал Колин Бэннон. Студия TriStar купила права на скрипт незадолго до того, как он оказался в десятке лучших в так называемом "черном списке" (туда попадают сценарии еще не снятых фильмов, высоко оцененные руководителями кинокомпаний).Детали сюжета "Ультра" в статье Deadline не упоминаются. Когда начнутся съемки, пока тоже не говорится.Соколов дебютировал с фильмом "Папа, сдохни" в 2019 году. Это бойкая черная комедия с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях. Ее сравнивали с фильмами Тарантино и корейскими триллерами. Главный герой ленты поверил своей девушке в то, что отец ее домогался, и отправился к последнему в гости с молотком за спиной. Лента получила признание не только отечественных критиков, но и зарубежных.В 2021 вышел фильм Соколова "Оторви и выбрось". Главные роли в нем исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Софья Кругова и Виктория Короткова. Режиссер вновь снял черную комедию, но на этот раз об отношениях матери, дочери и бабушки.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, анна михалкова, александр яценко
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Анна Михалкова, Александр Яценко
13:13 24.08.2022 (обновлено: 13:17 24.08.2022)
 
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии

Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" для голливудской студии TriStar

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Соколов
Режиссер Кирилл Соколов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline.
Сценарий написал Колин Бэннон. Студия TriStar купила права на скрипт незадолго до того, как он оказался в десятке лучших в так называемом "черном списке" (туда попадают сценарии еще не снятых фильмов, высоко оцененные руководителями кинокомпаний).
Детали сюжета "Ультра" в статье Deadline не упоминаются. Когда начнутся съемки, пока тоже не говорится.
Соколов дебютировал с фильмом "Папа, сдохни" в 2019 году. Это бойкая черная комедия с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях. Ее сравнивали с фильмами Тарантино и корейскими триллерами. Главный герой ленты поверил своей девушке в то, что отец ее домогался, и отправился к последнему в гости с молотком за спиной. Лента получила признание не только отечественных критиков, но и зарубежных.
В 2021 вышел фильм Соколова "Оторви и выбрось". Главные роли в нем исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Софья Кругова и Виктория Короткова. Режиссер вновь снял черную комедию, но на этот раз об отношениях матери, дочери и бабушки.
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