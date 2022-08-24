https://ria.ru/20220824/sokolov-1811785615.html
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии - РИА Новости, 24.08.2022
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:13
2022-08-24T13:13
2022-08-24T13:17
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline.Сценарий написал Колин Бэннон. Студия TriStar купила права на скрипт незадолго до того, как он оказался в десятке лучших в так называемом "черном списке" (туда попадают сценарии еще не снятых фильмов, высоко оцененные руководителями кинокомпаний).Детали сюжета "Ультра" в статье Deadline не упоминаются. Когда начнутся съемки, пока тоже не говорится.Соколов дебютировал с фильмом "Папа, сдохни" в 2019 году. Это бойкая черная комедия с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях. Ее сравнивали с фильмами Тарантино и корейскими триллерами. Главный герой ленты поверил своей девушке в то, что отец ее домогался, и отправился к последнему в гости с молотком за спиной. Лента получила признание не только отечественных критиков, но и зарубежных.В 2021 вышел фильм Соколова "Оторви и выбрось". Главные роли в нем исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Софья Кругова и Виктория Короткова. Режиссер вновь снял черную комедию, но на этот раз об отношениях матери, дочери и бабушки.
https://ria.ru/20220824/koltsa-1811756856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, анна михалкова, александр яценко
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Анна Михалкова, Александр Яценко
13:13 24.08.2022 (обновлено: 13:17 24.08.2022)
Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" для голливудской студии TriStar
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает
Deadline.
Сценарий написал Колин Бэннон. Студия TriStar купила права на скрипт незадолго до того, как он оказался в десятке лучших в так называемом "черном списке" (туда попадают сценарии еще не снятых фильмов, высоко оцененные руководителями кинокомпаний).
Детали сюжета "Ультра" в статье Deadline не упоминаются. Когда начнутся съемки, пока тоже не говорится.
Соколов дебютировал с фильмом "Папа, сдохни" в 2019 году. Это бойкая черная комедия с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях. Ее сравнивали с фильмами Тарантино и корейскими триллерами. Главный герой ленты поверил своей девушке в то, что отец ее домогался, и отправился к последнему в гости с молотком за спиной. Лента получила признание не только отечественных критиков, но и зарубежных.
В 2021 вышел фильм Соколова "Оторви и выбрось". Главные роли в нем исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Софья Кругова и Виктория Короткова. Режиссер вновь снял черную комедию, но на этот раз об отношениях матери, дочери и бабушки.