https://ria.ru/20220824/sokolov-1811785615.html

Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии

Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии - РИА Новости, 24.08.2022

Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии

Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:13

2022-08-24T13:13

2022-08-24T13:17

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер "Ультра" в Голливуде, сообщает Deadline.Сценарий написал Колин Бэннон. Студия TriStar купила права на скрипт незадолго до того, как он оказался в десятке лучших в так называемом "черном списке" (туда попадают сценарии еще не снятых фильмов, высоко оцененные руководителями кинокомпаний).Детали сюжета "Ультра" в статье Deadline не упоминаются. Когда начнутся съемки, пока тоже не говорится.Соколов дебютировал с фильмом "Папа, сдохни" в 2019 году. Это бойкая черная комедия с Виталием Хаевым и Александром Кузнецовым в главных ролях. Ее сравнивали с фильмами Тарантино и корейскими триллерами. Главный герой ленты поверил своей девушке в то, что отец ее домогался, и отправился к последнему в гости с молотком за спиной. Лента получила признание не только отечественных критиков, но и зарубежных.В 2021 вышел фильм Соколова "Оторви и выбрось". Главные роли в нем исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Софья Кругова и Виктория Короткова. Режиссер вновь снял черную комедию, но на этот раз об отношениях матери, дочери и бабушки.

https://ria.ru/20220824/koltsa-1811756856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, анна михалкова, александр яценко