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Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
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Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги
Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги
Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника освободителям Риги, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:03
2022-08-24T16:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
рига
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника освободителям Риги, говорится в сообщении дипмиссии."Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — отмечается на странице представительства в Facebook*.Власти Латвии начали сносить памятник освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника в парке Победы, их обвинили в административных правонарушениях. На следующий день работы по демонтажу возобновились.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не рассматривало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, рига
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия, Рига
15:03 24.08.2022 (обновлено: 16:58 24.08.2022)
 
Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги

Россия направила в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника освободителям Риги
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Снос памятника освободителям Риги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника освободителям Риги, говорится в сообщении дипмиссии.
"Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — отмечается на странице представительства в Facebook*.
Демонтаж памятника летчикам 1-го Гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота в поселке Скулте - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:51
Прибалтика ведет с Россией психологическую войну, заявил политолог
Власти Латвии начали сносить памятник освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника в парке Победы, их обвинили в административных правонарушениях. На следующий день работы по демонтажу возобновились.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не рассматривало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияРига
 
 
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