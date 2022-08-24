https://ria.ru/20220824/snos-1811841507.html

Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги

Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022

Россия пригрозила Латвии ответом на снос памятника освободителям Риги

Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника освободителям Риги, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:03

2022-08-24T15:03

2022-08-24T16:58

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника освободителям Риги, говорится в сообщении дипмиссии."Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — отмечается на странице представительства в Facebook*.Власти Латвии начали сносить памятник освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника в парке Победы, их обвинили в административных правонарушениях. На следующий день работы по демонтажу возобновились.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не рассматривало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, рига