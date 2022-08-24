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Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области
Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:15
2022-08-24T13:15
2022-08-24T13:15
владимир путин
рязанская область
россия
природные пожары в россии
москва
сергей собянин
пожары
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня смогом, дымом из Рязанской области... накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ с президентом страны Владимиром Путиным.По мнению Собянина, в таких случаях надо принимать решения федерального реагирования и обязывать соседние регионы выделять технику и людей для тушения пожаров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области
Собянин: смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов человек