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Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области

Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022

Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области

Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:15

2022-08-24T13:15

2022-08-24T13:15

владимир путин

рязанская область

россия

природные пожары в россии

москва

сергей собянин

пожары

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня смогом, дымом из Рязанской области... накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ с президентом страны Владимиром Путиным.По мнению Собянина, в таких случаях надо принимать решения федерального реагирования и обязывать соседние регионы выделять технику и людей для тушения пожаров.

рязанская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, рязанская область, россия, природные пожары в россии, москва, сергей собянин, пожары, лесные пожары в турции