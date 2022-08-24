Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/smog-1811806417.html
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области
Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:15
2022-08-24T13:15
владимир путин
рязанская область
россия
природные пожары в россии
москва
сергей собянин
пожары
лесные пожары в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811308619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1ca3c0048192bef1ad417d53ec8e7ec.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня смогом, дымом из Рязанской области... накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ с президентом страны Владимиром Путиным.По мнению Собянина, в таких случаях надо принимать решения федерального реагирования и обязывать соседние регионы выделять технику и людей для тушения пожаров.
рязанская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811308619_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b76f7a887ee2173a83716678c7080ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, рязанская область, россия, природные пожары в россии, москва, сергей собянин, пожары, лесные пожары в турции
Владимир Путин, Рязанская область, Россия, Природные пожары в России, Москва, Сергей Собянин, пожары, Лесные пожары в Турции
13:15 24.08.2022
 
Собянин рассказал о последствиях пожара в Рязанской области

Собянин: смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКутафья башня Московского Кремля
Кутафья башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кутафья башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Смог от пожаров в Рязанской области периодически накрывает 20 миллионов жителей из других регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня смогом, дымом из Рязанской области... накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ с президентом страны Владимиром Путиным.
По мнению Собянина, в таких случаях надо принимать решения федерального реагирования и обязывать соседние регионы выделять технику и людей для тушения пожаров.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Инфографика
Посмотреть
 
Владимир ПутинРязанская областьРоссияПриродные пожары в РоссииМоскваСергей СобянинпожарыЛесные пожары в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала