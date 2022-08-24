https://ria.ru/20220824/slezhka-1811770753.html

Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт

Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт - РИА Новости, 24.08.2022

Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт

Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:16

2022-08-24T11:16

2022-08-24T11:16

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

сеул

совет безопасности оон

желтое море

ким е чжон

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СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра исследований Северной Кореи южнокорейского института Сечжон Чон Сон Чжан.Ранее сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты."Я не знаю, как министерство обороны Южной Кореи объяснит это, но правительству Южной Кореи необходимо использовать этот шанс и откровенно признать, что на самом деле существуют определенные ограничения в способности южнокорейских военных обнаруживать запуски северокорейских ракет", - отметил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.Южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхенан-Намдо. Ким Е Чжон же позже сообщила, что пуск прошел не в районе Ончхона, а в районе моста Кымсон города Анчжу в провинции Пхенан-Намдо. Она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке за Северной Кореей в тесном сотрудничестве с США", но не могут "нормально рассказать", откуда были пущены ракеты, и не раскрывают особенности испытанных Пхеньяном систем вооружения.Обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220819/kndr-1810628283.html

https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

сеул

желтое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, сеул, совет безопасности оон, желтое море, ким е чжон