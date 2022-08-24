Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт
Южнокорейский эксперт назвал возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограниченными
Город мира Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра исследований Северной Кореи южнокорейского института Сечжон Чон Сон Чжан.
Ранее сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты.
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"Я не знаю, как министерство обороны Южной Кореи объяснит это, но правительству Южной Кореи необходимо использовать этот шанс и откровенно признать, что на самом деле существуют определенные ограничения в способности южнокорейских военных обнаруживать запуски северокорейских ракет", - отметил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхенан-Намдо. Ким Е Чжон же позже сообщила, что пуск прошел не в районе Ончхона, а в районе моста Кымсон города Анчжу в провинции Пхенан-Намдо. Она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке за Северной Кореей в тесном сотрудничестве с США", но не могут "нормально рассказать", откуда были пущены ракеты, и не раскрывают особенности испытанных Пхеньяном систем вооружения.
Обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.
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