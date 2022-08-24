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Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт - РИА Новости, 24.08.2022
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Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт
Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт - РИА Новости, 24.08.2022
Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт
Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:16
2022-08-24T11:16
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
сеул
совет безопасности оон
желтое море
ким е чжон
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СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра исследований Северной Кореи южнокорейского института Сечжон Чон Сон Чжан.Ранее сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты."Я не знаю, как министерство обороны Южной Кореи объяснит это, но правительству Южной Кореи необходимо использовать этот шанс и откровенно признать, что на самом деле существуют определенные ограничения в способности южнокорейских военных обнаруживать запуски северокорейских ракет", - отметил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.Южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхенан-Намдо. Ким Е Чжон же позже сообщила, что пуск прошел не в районе Ончхона, а в районе моста Кымсон города Анчжу в провинции Пхенан-Намдо. Она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке за Северной Кореей в тесном сотрудничестве с США", но не могут "нормально рассказать", откуда были пущены ракеты, и не раскрывают особенности испытанных Пхеньяном систем вооружения.Обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220819/kndr-1810628283.html
https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
сеул
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, сеул, совет безопасности оон, желтое море, ким е чжон
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Южная Корея, Сеул, Совет Безопасности ООН, Желтое море, Ким Е Чжон
11:16 24.08.2022
 
Возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограничены, считает эксперт

Южнокорейский эксперт назвал возможности Сеула в плане слежки за КНДР ограниченными

© РИА Новости / Илья ПиталевГород мира Пхеньян
Город мира Пхеньян - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Город мира Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Сеулу пора признать, что возможности южнокорейских военных в плане слежки за деятельностью КНДР, в том числе пусками ракет, ограничены, считает директор центра исследований Северной Кореи южнокорейского института Сечжон Чон Сон Чжан.
Ранее сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в своем заявлении для печати высмеяла аналитические и разведывательные возможности южнокорейских военных, заявив, что они не могут даже точно определить район, из которого КНДР пускает ракеты.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 02:17
КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула
"Я не знаю, как министерство обороны Южной Кореи объяснит это, но правительству Южной Кореи необходимо использовать этот шанс и откровенно признать, что на самом деле существуют определенные ограничения в способности южнокорейских военных обнаруживать запуски северокорейских ракет", - отметил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР в ночь на 17 августа пустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из района уезда Ончхон в провинции Пхенан-Намдо. Ким Е Чжон же позже сообщила, что пуск прошел не в районе Ончхона, а в районе моста Кымсон города Анчжу в провинции Пхенан-Намдо. Она отметила недостаток квалификации южнокорейских военных, которые, по ее словам, "только и делают, что говорят заученные фразы о поддержании твердой готовности и слежке за Северной Кореей в тесном сотрудничестве с США", но не могут "нормально рассказать", откуда были пущены ракеты, и не раскрывают особенности испытанных Пхеньяном систем вооружения.
Обычно Южная Корея и вовсе не сообщает о пусках крылатых ракет КНДР, так как они не нарушают резолюции Совбеза ООН.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 05:53
Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная КореяСеулСовет Безопасности ООНЖелтое мореКим Е Чжон
 
 
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