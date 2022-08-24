Рейтинг@Mail.ru
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/skts-1811971902.html
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 24.08.2022
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:52
2022-08-24T23:52
экономика
цены на нефть
турция
стамбул
одесса
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg
ООН, 24 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.В частности, судно ASCANIOS (IMO 9276169) доставит из Южного в Германию 58 510 тонн кукурузы. MOHAMAD Y (IMO 8107000) направится из Одессы в Израиль с 11 тысячами тонн пшеницы на борту. Судно BELLIS (IMO 9381952) из ​​Одессы направится в Хайфу. На его борту 6 тысяч тонн сои. ORIS SOFI (IMO 8920282) отправится из ​​Южного в Турцию и доставит 5,9 тысячи тонн подсолнечного масла. Судно ZELEK STAR (IMO 9379117) отправится из Черноморска в Мерсин (Турция). На его борту 3,7 тысячи тонн гороха.По состоянию на 24 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 769 986 тонн, отмечается в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965232.html
турция
стамбул
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9186436cddbc7f808b3b8c40a1b45015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, стамбул, одесса, оон
Экономика, Цены на нефть, Турция, Стамбул, Одесса, ООН
23:52 24.08.2022
 
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил пяти судам выход из украинских портов в рамках продуктовой сделки

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход пяти судов, перевозящих в общей сложности 85 110 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении центра.
В частности, судно ASCANIOS (IMO 9276169) доставит из Южного в Германию 58 510 тонн кукурузы. MOHAMAD Y (IMO 8107000) направится из Одессы в Израиль с 11 тысячами тонн пшеницы на борту. Судно BELLIS (IMO 9381952) из ​​Одессы направится в Хайфу. На его борту 6 тысяч тонн сои. ORIS SOFI (IMO 8920282) отправится из ​​Южного в Турцию и доставит 5,9 тысячи тонн подсолнечного масла. Судно ZELEK STAR (IMO 9379117) отправится из Черноморска в Мерсин (Турция). На его борту 3,7 тысячи тонн гороха.
По состоянию на 24 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 769 986 тонн, отмечается в сообщении.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 22:28
Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияСтамбулОдессаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала