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СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 24.08.2022

СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:52

2022-08-24T23:52

2022-08-24T23:52

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.В частности, судно ASCANIOS (IMO 9276169) доставит из Южного в Германию 58 510 тонн кукурузы. MOHAMAD Y (IMO 8107000) направится из Одессы в Израиль с 11 тысячами тонн пшеницы на борту. Судно BELLIS (IMO 9381952) из ​​Одессы направится в Хайфу. На его борту 6 тысяч тонн сои. ORIS SOFI (IMO 8920282) отправится из ​​Южного в Турцию и доставит 5,9 тысячи тонн подсолнечного масла. Судно ZELEK STAR (IMO 9379117) отправится из Черноморска в Мерсин (Турция). На его борту 3,7 тысячи тонн гороха.По состоянию на 24 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 769 986 тонн, отмечается в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965232.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, турция, стамбул, одесса, оон