https://ria.ru/20220824/shos-1811764269.html
Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере
Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности, по линии механизмов обмена... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:59
2022-08-24T10:59
2022-08-24T10:59
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сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности, по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности."Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности.Такими направлениями, по его словам, могли бы стать, в частности, "борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность".Министр обороны РФ заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооружённым формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остаётся ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности."Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и её защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - сообщил Шойгу.Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.
https://ria.ru/20220824/ministry-1811755709.html
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шос, россия, сергей шойгу, в мире, безопасность, оборона
ШОС, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Безопасность, Оборона
Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере
Глава Минобороны Шойгу предложил наращивать военное сотрудничество стран ШОС
ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности, по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности.
"Повышать эффективность потенциала ШОС
по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности.
Такими направлениями, по его словам, могли бы стать, в частности, "борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность".
Министр обороны РФ
заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооружённым формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остаётся ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.
"Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и её защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - сообщил Шойгу.
Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.