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Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
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Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:36
2022-08-24T10:36
в мире
шос
сергей шойгу
украина
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав минобороны государств ШОС."Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.В рамках этой программы, сообщил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки"."Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - заявил министр обороны РФ.
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в мире, шос, сергей шойгу, украина, россия
В мире, ШОС, Сергей Шойгу, Украина, Россия
10:36 24.08.2022
 
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил, что военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав минобороны государств ШОС.
"Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.
В рамках этой программы, сообщил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки".
"Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - заявил министр обороны РФ.
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10:31Специальная военная операция на Украине
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