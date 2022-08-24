https://ria.ru/20220824/shos-1811755439.html
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:36
2022-08-24T10:36
2022-08-24T10:36
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав минобороны государств ШОС."Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.В рамках этой программы, сообщил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки"."Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - заявил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, сергей шойгу, украина, россия
В мире, ШОС, Сергей Шойгу, Украина, Россия
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС