https://ria.ru/20220824/shos-1811755439.html

Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу

Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022

Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу

Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:36

2022-08-24T10:36

2022-08-24T10:36

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав минобороны государств ШОС."Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.В рамках этой программы, сообщил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки"."Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - заявил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шос, сергей шойгу, украина, россия