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Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России
Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России - РИА Новости, 24.08.2022
Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России
РЖД запускают более 730 дополнительных рейсов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:10
2022-08-24T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
северный кавказ
анапа
адлер
ржд
новороссийск
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РЖД запускают более 730 дополнительных рейсов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге."Видим, как активно раскупаются билеты на поезда, отправляющиеся с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа в августе-сентябре, – пояснили в РЖД. – Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные составы. В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них: в августе – порядка 490 рейсов и более 240 – в сентябре".Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.Пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26-28 августа. "Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 миллиона человек (+25 процента к прошлому году). На данный момент уже куплено более двух миллионов билетов", – уточнили в РЖД.
https://ria.ru/20220809/poezda-1808233694.html
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туризм, новости - туризм, северный кавказ, анапа, адлер, ржд, новороссийск, кисловодск, москва, санкт-петербург, екатеринбург, уфа, саратов, куда поехать, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, Анапа, Адлер, РЖД, Новороссийск, Кисловодск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Саратов, куда поехать, Отдых на море
18:10 24.08.2022
 
Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России

РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛюди на Железнодорожном вокзале
Люди на Железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РЖД запускают более 730 дополнительных рейсов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге.
"Видим, как активно раскупаются билеты на поезда, отправляющиеся с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа в августе-сентябре, – пояснили в РЖД. – Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные составы. В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них: в августе – порядка 490 рейсов и более 240 – в сентябре".
Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.
Пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26-28 августа. "Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 миллиона человек (+25 процента к прошлому году). На данный момент уже куплено более двух миллионов билетов", – уточнили в РЖД.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказАнапаАдлерРЖДНовороссийскКисловодскМоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбургУфаСаратовкуда поехатьОтдых на море
 
 
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