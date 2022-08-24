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Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России

Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России - РИА Новости, 24.08.2022

Более 730 рейсов дополнительных поездов увезут туристов с юга России

РЖД запускают более 730 дополнительных рейсов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:10

2022-08-24T18:10

2022-08-24T18:10

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РЖД запускают более 730 дополнительных рейсов в августе-сентябре для вывоза отдыхающих с юга России, сообщили в железнодорожном холдинге."Видим, как активно раскупаются билеты на поезда, отправляющиеся с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа в августе-сентябре, – пояснили в РЖД. – Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные составы. В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них: в августе – порядка 490 рейсов и более 240 – в сентябре".Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.Пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26-28 августа. "Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 миллиона человек (+25 процента к прошлому году). На данный момент уже куплено более двух миллионов билетов", – уточнили в РЖД.

https://ria.ru/20220809/poezda-1808233694.html

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Лана Баева

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