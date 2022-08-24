https://ria.ru/20220824/reklama-1811972463.html
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда - РИА Новости, 24.08.2022
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда
Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:58
2022-08-24T23:58
2022-08-24T23:58
общество
дети
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет."С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", - отмечается в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентарий также указывает на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.
https://ria.ru/20220823/vychet-1811616255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда
Депутат ГД Лантратова предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда и газировки
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет.
"С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", - отмечается в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий также указывает на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.