https://ria.ru/20220824/reklama-1811972463.html

Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда

Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда - РИА Новости, 24.08.2022

Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:58

2022-08-24T23:58

2022-08-24T23:58

общество

дети

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет."С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", - отмечается в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентарий также указывает на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.

https://ria.ru/20220823/vychet-1811616255.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети