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Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда - РИА Новости, 24.08.2022
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Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда - РИА Новости, 24.08.2022
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда
Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:58
2022-08-24T23:58
общество
дети
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет."С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", - отмечается в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентарий также указывает на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.
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общество, дети
Общество, Дети
23:58 24.08.2022
 
Депутат предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда

Депутат ГД Лантратова предложила запретить на детских каналах рекламу фастфуда и газировки

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет.
"С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий", - отмечается в обращении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий также указывает на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.
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