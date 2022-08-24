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США заявили, что не признают референдумы "на территории Украины"

США заявили, что не признают референдумы "на территории Украины" - РИА Новости, 24.08.2022

США заявили, что не признают референдумы "на территории Украины"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совбеза ООН по Украине, что Вашингтон не признает референдумы "на территории Украины". РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:16

2022-08-24T20:16

2022-08-24T20:18

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совбеза ООН по Украине, что Вашингтон не признает референдумы "на территории Украины".Она обвинила РФ в намерении якобы "аннексировать" Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР. "Международное сообщество никогда не признает попытку России изменить границы Украины силой. И когда в следующем месяце мировые лидеры приедут в Нью-Йорк, чтобы подтвердить свою приверженность уставу ООН, они также вновь заявят о своей поддержке этого основного принципа", - сказала Томас-Гринфилд.На заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя отмечал, что Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско. По его словам, Украина окончательно превратилась в "дремучую безжалостную Антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и идеологическому банкротству". Небензя добавил, что "хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями", указав, что "этот час уже близко".Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html

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