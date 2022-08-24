https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811632590.html
Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России
Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России - РИА Новости, 24.08.2022
Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России
Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, создают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:29
2022-08-24T06:29
2022-08-24T06:30
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, создают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".Активисты проанализировали объекты стрит-арта в своих регионах, подготовили их описание и аргументы в пользу того, почему туристам будет интересно посетить эти места.Во время креативной сессии уже разработаны маршруты для Поволжского, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов. Работа продолжается."По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, северо-кавказский федеральный округ, новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Северо-Кавказский Федеральный округ, Новости культуры
06:29 24.08.2022 (обновлено: 06:30 24.08.2022)
Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России
Активисты создадут первый путеводитель по объектам стрит-арта в регионах России
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, создают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".
Активисты проанализировали объекты стрит-арта в своих регионах, подготовили их описание и аргументы в пользу того, почему туристам будет интересно посетить эти места.
Во время креативной сессии уже разработаны маршруты для Поволжского, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов. Работа продолжается.
"По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы", — отмечается в сообщении.