https://ria.ru/20220824/puteshestviya-1811632590.html

Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России

Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России - РИА Новости, 24.08.2022

Активисты создадут путеводитель по объектам стрит-арта в России

Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, создают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T06:29

2022-08-24T06:29

2022-08-24T06:30

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, создают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".Активисты проанализировали объекты стрит-арта в своих регионах, подготовили их описание и аргументы в пользу того, почему туристам будет интересно посетить эти места.Во время креативной сессии уже разработаны маршруты для Поволжского, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов. Работа продолжается."По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, северо-кавказский федеральный округ, новости культуры