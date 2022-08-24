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Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области - РИА Новости, 24.08.2022
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Амурская область
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Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области
Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области - РИА Новости, 24.08.2022
Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области
Мониторинг цен правительством Амурской области позволил не допустить спекуляции на рынке и частично снизить цены на пило- и стройматериалы, заявил губернатор... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:34
2022-08-24T02:35
амурская область
экономика
амурская область
дальний восток
октябрьский
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг - РИА Новости. Мониторинг цен правительством Амурской области позволил не допустить спекуляции на рынке и частично снизить цены на пило- и стройматериалы, заявил губернатор региона Василий Орлов.Итоги мониторинга ситуации на рынке инертных строительных и пиломатериалов обсудили на заседании антикризисного штаба во главе с Орловым.По мнению главы региона, учитывая темпы и объемы строительства в области, допустить необоснованного удорожания строительных материалов власти не могут, так как этот вопрос касается устойчивости экономики области.По данным министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова, с апреля специалисты министерства анализировали динамику изменения стоимости на нерудные материалы не только в Приамурье, но и на внутреннем рынке Дальнего Востока. По результатам мониторинга оказалось, что стоимость инертных материалов в Амурской области самая низкая. Кроме того, в конце июля – начале августа наблюдается тенденция снижения цен на песок и песчано-гравийную смесь от 5 до 30% по отношению к первому кварталу текущего года.Отмечается, что ситуация на рынке лесопродукции также стабильна. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, цены на пиломатериалы июле снизились в среднем на 5%.Наибольшее снижение отмечено в Октябрьском (11%), Ромненском (8%) и Шимановском (5%) районах. В целом цена на лесопродукцию по области установилась на уровне 14,3 тысячи за кубометр. В Благовещенске цены на такую продукцию также снизились на 5% и составили в среднем 18,3 тысячи рублей за кубический метр.Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора. Заседания проводятся еженедельно. Первоочередная задача штаба - обеспечить устойчивое развитие экономики региона в условиях санкций.
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экономика, амурская область, дальний восток, октябрьский, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Дальний Восток, Октябрьский, Василий Орлов (губернатор)
02:34 24.08.2022 (обновлено: 02:35 24.08.2022)
 
Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области

Губернатор Приамурья заявил, что мониторинг цен позволил снизить стоимость стройматериалов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг - РИА Новости. Мониторинг цен правительством Амурской области позволил не допустить спекуляции на рынке и частично снизить цены на пило- и стройматериалы, заявил губернатор региона Василий Орлов.
Итоги мониторинга ситуации на рынке инертных строительных и пиломатериалов обсудили на заседании антикризисного штаба во главе с Орловым.
"Мониторинг цен на основные строительные материалы будем продолжать. Он уже показал свою эффективность. Благодаря контролю профильных министерств, а также работе УФАС, которая по обращениям наших ведомств проверяет обоснованность повышения цен добывающими предприятиями, нам удалось не допустить спекулятивного повышения стоимости на основные материалы, по некоторым из них видим даже снижение. Напомню, рост стоимости песка, щебня и прочих базовых материалов напрямую влияет на стоимость дорожных ремонтов, ведет к резкому удорожанию капитального строительства, в том числе – росту цены на квадратный метр вводимого жилья", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По мнению главы региона, учитывая темпы и объемы строительства в области, допустить необоснованного удорожания строительных материалов власти не могут, так как этот вопрос касается устойчивости экономики области.
По данным министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова, с апреля специалисты министерства анализировали динамику изменения стоимости на нерудные материалы не только в Приамурье, но и на внутреннем рынке Дальнего Востока. По результатам мониторинга оказалось, что стоимость инертных материалов в Амурской области самая низкая. Кроме того, в конце июля – начале августа наблюдается тенденция снижения цен на песок и песчано-гравийную смесь от 5 до 30% по отношению к первому кварталу текущего года.
Отмечается, что ситуация на рынке лесопродукции также стабильна. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, цены на пиломатериалы июле снизились в среднем на 5%.
Наибольшее снижение отмечено в Октябрьском (11%), Ромненском (8%) и Шимановском (5%) районах. В целом цена на лесопродукцию по области установилась на уровне 14,3 тысячи за кубометр. В Благовещенске цены на такую продукцию также снизились на 5% и составили в среднем 18,3 тысячи рублей за кубический метр.
Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора. Заседания проводятся еженедельно. Первоочередная задача штаба - обеспечить устойчивое развитие экономики региона в условиях санкций.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 05:20
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьДальний ВостокОктябрьскийВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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