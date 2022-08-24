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Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области

Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области - РИА Новости, 24.08.2022

Губернатор Приамурья рассказал об эффективности мониторинга цен в области

Мониторинг цен правительством Амурской области позволил не допустить спекуляции на рынке и частично снизить цены на пило- и стройматериалы, заявил губернатор... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:34

2022-08-24T02:34

2022-08-24T02:35

амурская область

экономика

амурская область

дальний восток

октябрьский

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг - РИА Новости. Мониторинг цен правительством Амурской области позволил не допустить спекуляции на рынке и частично снизить цены на пило- и стройматериалы, заявил губернатор региона Василий Орлов.Итоги мониторинга ситуации на рынке инертных строительных и пиломатериалов обсудили на заседании антикризисного штаба во главе с Орловым.По мнению главы региона, учитывая темпы и объемы строительства в области, допустить необоснованного удорожания строительных материалов власти не могут, так как этот вопрос касается устойчивости экономики области.По данным министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова, с апреля специалисты министерства анализировали динамику изменения стоимости на нерудные материалы не только в Приамурье, но и на внутреннем рынке Дальнего Востока. По результатам мониторинга оказалось, что стоимость инертных материалов в Амурской области самая низкая. Кроме того, в конце июля – начале августа наблюдается тенденция снижения цен на песок и песчано-гравийную смесь от 5 до 30% по отношению к первому кварталу текущего года.Отмечается, что ситуация на рынке лесопродукции также стабильна. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, цены на пиломатериалы июле снизились в среднем на 5%.Наибольшее снижение отмечено в Октябрьском (11%), Ромненском (8%) и Шимановском (5%) районах. В целом цена на лесопродукцию по области установилась на уровне 14,3 тысячи за кубометр. В Благовещенске цены на такую продукцию также снизились на 5% и составили в среднем 18,3 тысячи рублей за кубический метр.Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора. Заседания проводятся еженедельно. Первоочередная задача штаба - обеспечить устойчивое развитие экономики региона в условиях санкций.

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экономика, амурская область, дальний восток, октябрьский, василий орлов (губернатор)