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Вступает в силу запрет на использование шлангов для полива в Британии
Вступает в силу запрет на использование шлангов для полива в Британии - РИА Новости, 24.08.2022
Вступает в силу запрет на использование шлангов для полива в Британии
Запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи вступает в силу для 14 миллионов британцев, в том числе жителей Лондона. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:47
2022-08-24T00:47
2022-08-24T00:47
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи вступает в силу для 14 миллионов британцев, в том числе жителей Лондона.О введении запрета на прошлой неделе сообщила компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в столице Великобритании и близлежащих графствах южной Англии.Жители региона не смогут использовать водопроводные шланги для полива садов и земельных участков, наполнения бассейнов, декоративных прудов и фонтанов, мытья машин, окон, стен и других частей собственности. Запрет будет распространяться также на использование разбрызгивателей и струйных моечных машин, подсоединенных к шлангу.Британцы, испытывающие проблемы с передвижением и имеющие парковочное удостоверение инвалида, смогут продолжать использовать водопроводный шланг для полива сада, а также мытья машины и собственности.Ранее запрет на использование шлангов для полива был введен в крупнейшем английском графстве Йоркшир, он вступит в силу 26 августа.Аналогичный запрет в графстве Корнуолл и части графства Девон с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе - 19 августа.Газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса. В связи с продолжительной жарой в 9 из 14 районов Англии и на юго-западе Уэльса была объявлена засуха.
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в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
Вступает в силу запрет на использование шлангов для полива в Британии
Запрет на использование шлангов для полива вступает в силу для 14 млн британцев
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи вступает
в силу для 14 миллионов британцев, в том числе жителей Лондона.
О введении запрета на прошлой неделе сообщила компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в столице Великобритании
и близлежащих графствах южной Англии
.
Жители региона не смогут использовать водопроводные шланги для полива садов и земельных участков, наполнения бассейнов, декоративных прудов и фонтанов, мытья машин, окон, стен и других частей собственности. Запрет будет распространяться также на использование разбрызгивателей и струйных моечных машин, подсоединенных к шлангу.
Британцы, испытывающие проблемы с передвижением и имеющие парковочное удостоверение инвалида, смогут продолжать использовать водопроводный шланг для полива сада, а также мытья машины и собственности.
Ранее запрет на использование шлангов для полива был введен в крупнейшем английском графстве Йоркшир, он вступит в силу 26 августа.
Аналогичный запрет в графстве Корнуолл
и части графства Девон
с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.
В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе
- 19 августа.
Газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.
В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса. В связи с продолжительной жарой в 9 из 14 районов Англии и на юго-западе Уэльса была объявлена засуха.