https://ria.ru/20220824/pomosch-1811957230.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на средний и долгосрочный период времени,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:13
2022-08-24T21:13
2022-08-24T21:13
в мире
джо байден
украина
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на средний и долгосрочный период времени, сообщили в среду в американском минобороны.В сообщении также отмечается, что речь идет о "многолетних инвестициях" для укрепления вооруженных сил киевского режима, а суммарный объем военной помощи с января 2021 года достиг 13,5 миллиарда долларов.Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее.Кроме того, Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша
В мире, Джо Байден, Украина, Вашингтон (штат), США
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: новый пакет помощи Украине рассчитан на средний и долгосрочный периоды
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на средний и долгосрочный период времени, сообщили в среду в американском минобороны.
"Объявление представляет начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных мощностей Украине в среднем и долгосрочном периоде, - заявили в Пентагоне. - Объявленный в день независимости Украины пакет помощи подчеркивает приверженность США поддерживать Украину продолжительный период.
В сообщении также отмечается, что речь идет о "многолетних инвестициях" для укрепления вооруженных сил киевского режима, а суммарный объем военной помощи с января 2021 года достиг 13,5 миллиарда долларов.
Новый пакет военной помощи США Украине
, о котором в среду объявил Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон
объявлял ранее.
Кроме того, Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.
В среду президент США Джо Байден
заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву
приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".