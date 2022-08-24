https://ria.ru/20220824/pomosch-1811957230.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на средний и долгосрочный период времени,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:13

2022-08-24T21:13

2022-08-24T21:13

в мире

джо байден

украина

вашингтон (штат)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на средний и долгосрочный период времени, сообщили в среду в американском минобороны.В сообщении также отмечается, что речь идет о "многолетних инвестициях" для укрепления вооруженных сил киевского режима, а суммарный объем военной помощи с января 2021 года достиг 13,5 миллиарда долларов.Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил Байден, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее.Кроме того, Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

украина

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша