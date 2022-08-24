Рейтинг@Mail.ru
Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811767931.html
Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников
Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников - РИА Новости, 24.08.2022
Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников
Власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но, несмотря на это, они не остановятся, поскольку их... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:10
2022-08-24T11:10
в мире
латвия
рига
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но, несмотря на это, они не остановятся, поскольку их главная задача – демонтаж исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи – для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны - участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно - визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."Это то, что не получилось десятилетие назад, эта та миссия, которую они должны выполнить сейчас, они не остановятся. Не остановятся даже несмотря на то, что они понимают, чем они рискуют. Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия", - добавила Захарова.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
https://ria.ru/20220824/proisshestviya-1811715082.html
латвия
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, рига, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Латвия, Рига, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
11:10 24.08.2022
 
Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников

Представитель МИД Захарова назвала демонтаж исторической памяти главной задачей Латвии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но, несмотря на это, они не остановятся, поскольку их главная задача – демонтаж исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи – для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны - участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно - визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Сотрудники полиции задерживают протестующих против сноса монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
01:00
Полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги
"Это то, что не получилось десятилетие назад, эта та миссия, которую они должны выполнить сейчас, они не остановятся. Не остановятся даже несмотря на то, что они понимают, чем они рискуют. Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия", - добавила Захарова.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
В миреЛатвияРигаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала