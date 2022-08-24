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Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников

Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников - РИА Новости, 24.08.2022

Захарова предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников

Власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но, несмотря на это, они не остановятся, поскольку их... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:10

2022-08-24T11:10

2022-08-24T11:10

в мире

латвия

рига

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но, несмотря на это, они не остановятся, поскольку их главная задача – демонтаж исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи – для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны - участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно - визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."Это то, что не получилось десятилетие назад, эта та миссия, которую они должны выполнить сейчас, они не остановятся. Не остановятся даже несмотря на то, что они понимают, чем они рискуют. Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия", - добавила Захарова.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

https://ria.ru/20220824/proisshestviya-1811715082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, рига, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова