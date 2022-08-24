10:25 24.08.2022 (обновлено: 10:47 24.08.2022)
Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов
Константин Обухов сменил Сергея Шнурова на посту генерального продюсера телеканала RTVI
Константин Обухов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала.
Ранее Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом.
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"Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. В его обязанности войдет обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал такие программы как, "Comedy Баттл", "Танцы", "Открытый микрофон".
Сам Обухов, комментируя свой назначение, назвал RTVI каналом, который "может стать правильным местом для свободного юмора", его слова приводит пресс-служба телеканала.
Управляющий директор RTVI Ольга Пивень в комментарии РИА Новости напомнила, что в марте 2022 года Шнуров принял решение сфокусироваться на музыке, возродил группу "Ленинград" и публично объявил о самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. "Мы ценим вклад Сергея в обновление канала, а теперь идем дальше и возлагаем большие надежды на Константина", - добавила она.
RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2020 году RTVI отметил свое 20-летие. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.