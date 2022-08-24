https://ria.ru/20220824/obukhov-1811752050.html

Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов

Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов - РИА Новости, 24.08.2022

Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов

Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:25

2022-08-24T10:25

2022-08-24T10:47

шнур (сергей шнуров)

comedy club production

россия

rtvi (телеканал)

общество

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала.Ранее Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом."Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. В его обязанности войдет обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал такие программы как, "Comedy Баттл", "Танцы", "Открытый микрофон".Сам Обухов, комментируя свой назначение, назвал RTVI каналом, который "может стать правильным местом для свободного юмора", его слова приводит пресс-служба телеканала.Управляющий директор RTVI Ольга Пивень в комментарии РИА Новости напомнила, что в марте 2022 года Шнуров принял решение сфокусироваться на музыке, возродил группу "Ленинград" и публично объявил о самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. "Мы ценим вклад Сергея в обновление канала, а теперь идем дальше и возлагаем большие надежды на Константина", - добавила она.RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2020 году RTVI отметил свое 20-летие. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.

https://ria.ru/20220818/tavriya-1810474637.html

https://ria.ru/20220822/kinopoisk-1811355901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шнур (сергей шнуров), comedy club production, россия, rtvi (телеканал), общество