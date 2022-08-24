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Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов - РИА Новости, 24.08.2022
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Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов
Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов - РИА Новости, 24.08.2022
Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов
Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:25
2022-08-24T10:47
шнур (сергей шнуров)
comedy club production
россия
rtvi (телеканал)
общество
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала.Ранее Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом."Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. В его обязанности войдет обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал такие программы как, "Comedy Баттл", "Танцы", "Открытый микрофон".Сам Обухов, комментируя свой назначение, назвал RTVI каналом, который "может стать правильным местом для свободного юмора", его слова приводит пресс-служба телеканала.Управляющий директор RTVI Ольга Пивень в комментарии РИА Новости напомнила, что в марте 2022 года Шнуров принял решение сфокусироваться на музыке, возродил группу "Ленинград" и публично объявил о самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. "Мы ценим вклад Сергея в обновление канала, а теперь идем дальше и возлагаем большие надежды на Константина", - добавила она.RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2020 году RTVI отметил свое 20-летие. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.
https://ria.ru/20220818/tavriya-1810474637.html
https://ria.ru/20220822/kinopoisk-1811355901.html
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шнур (сергей шнуров), comedy club production, россия, rtvi (телеканал), общество
Шнур (Сергей Шнуров), Comedy Club Production, Россия, RTVi (телеканал), Общество
10:25 24.08.2022 (обновлено: 10:47 24.08.2022)
 
Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов

Константин Обухов сменил Сергея Шнурова на посту генерального продюсера телеканала RTVI

© Andrey PredelinКонстантин Обухов
Константин Обухов
© Andrey Predelin
Константин Обухов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новым генеральным продюсером RTVI после Сергея Шнурова стал Константин Обухов из Comedy Club Production, сообщили журналистам в пресс-службе телеканала.
Ранее Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом.
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"Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. В его обязанности войдет обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал такие программы как, "Comedy Баттл", "Танцы", "Открытый микрофон".
Сам Обухов, комментируя свой назначение, назвал RTVI каналом, который "может стать правильным местом для свободного юмора", его слова приводит пресс-служба телеканала.
Управляющий директор RTVI Ольга Пивень в комментарии РИА Новости напомнила, что в марте 2022 года Шнуров принял решение сфокусироваться на музыке, возродил группу "Ленинград" и публично объявил о самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. "Мы ценим вклад Сергея в обновление канала, а теперь идем дальше и возлагаем большие надежды на Константина", - добавила она.
RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2020 году RTVI отметил свое 20-летие. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.
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Шнур (Сергей Шнуров)Comedy Club ProductionРоссияRTVi (телеканал)Общество
 
 
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