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Биография Глеба Никитина

Биография Глеба Никитина - РИА Новости, 24.08.2022

Биография Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:42

2022-08-24T01:42

2022-08-24T01:42

справки

глеб никитин

санкт-петербург

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Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", в 2004 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2008 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне – Российская академия государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ) по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году получил степень MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. В 2016 году прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ (сертифицированный директор проектов IPMA уровень A). Кандидат экономических наук (2007).Трудовую деятельность начал в 1999 году в комитете по управлению городским имуществом города Санкт-Петербурга, где до 2004 года поочередно занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью.В 2004 году был начальником управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.В 2007 году работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в 2008 году – заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.В 2011 году был исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.В 2012 году работал в должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.В 2013-2017 годах – первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. 9 сентября 2018 года на выборах губернатора Нижегородской области по результатам голосования Никитин набрал 67,75% голосов избирателей. 26 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Нижегородской области.Член президиума Государственного Совета Российской Федерации.Член партии "Единая Россия", секретарь Нижегородского регионального отделения партии.Председатель правления ХК "Торпедо".Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Награжден орденами Почета (2016), Дружбы (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), Почетной грамотой президента Российской Федерации. (2020). Имеет ведомственные награды.Глеб Никитин женат, воспитывает сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, глеб никитин, санкт-петербург