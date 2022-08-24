https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию - РИА Новости, 24.08.2022
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на завод в немецком городе Шведт, пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:57
2022-08-24T05:57
2022-08-24T11:43
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Польша отказалась поставлять нефть на завод в немецком городе Шведт, пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.По информации издания, НПЗ рассматривал возможность поставок через польский порт Гданьск. Предполагалось, что это позволит заменить энергоресурсы из России. Помимо этого, завод рассчитывает на импорт из Казахстана.НПЗ в Шведте, обеспечивающий потребности Восточного Бранденбурга, а также Берлина и Западной Польши, до сих пор работал на поставках трубопроводной нефти из России. Поэтому введенный ЕС запрет на импорт российских энергоресурсов стал особенно серьезной проблемой для экономики всего региона. Правительство Германии занимается поиском альтернативных источников. При этом, по данным опроса, 69 процентов компаний настаивают на том, чтобы продолжать использовать трубопроводные поставки нефти.В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.
https://ria.ru/20220812/rosneft-1809303980.html
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экономика, роберт хабек, гданьск, варшава, евросоюз, роснефть, германия, в мире, польша, россия
Экономика, Роберт Хабек, Гданьск, Варшава, Евросоюз, Роснефть, Германия, В мире, Польша, Россия
05:57 24.08.2022 (обновлено: 11:43 24.08.2022)
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию
FT: Польша решила не поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из России