https://ria.ru/20220824/nastuplenie-1811751902.html
Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением
Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением
Замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:24
2022-08-24T10:24
2022-08-24T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
шос
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ТАШКЕНТ, 24 авг — РИА Новости. Замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.Он подчеркнул, что российские военные на освобожденных территориях системно занимаются налаживанием мирной жизни — оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.В то же время украинские войска применяют "тактику выжженной земли" и грубо нарушают международные нормы, действуя как террористы, продолжил министр. Так, ВСУ размещают огневые позиции в жилых районах, больницах, школах и детских садах.Шойгу подчеркнул, что поставки Украине вооружений от стран Запада множат число жертв и затягивают конфликт.Он напомнил, что Москва прилагала большие усилия для "формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях", но Запад отказался учитывать ее озабоченности по гарантиям взаимной безопасности."В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", — констатировал Шойгу.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало накануне Минобороны в ежедневной сводке, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили на Украине 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 спецавтомобиля.
https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html
https://ria.ru/20220824/spetsoperatsiya-1811752378.html
https://ria.ru/20220824/begstvo-1811718075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, ШОС
10:24 24.08.2022 (обновлено: 15:01 24.08.2022)
Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением
Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением
ТАШКЕНТ, 24 авг — РИА Новости. Замедление темпов наступления в рамках специальной военной операции на Украине — сознательное решение, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.
"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно".
Сергей Шойгу
министр обороны России
Он подчеркнул, что российские военные на освобожденных территориях системно занимаются налаживанием мирной жизни — оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.
В то же время украинские войска применяют "тактику выжженной земли" и грубо нарушают международные нормы, действуя как террористы, продолжил министр. Так, ВСУ размещают огневые позиции в жилых районах, больницах, школах и детских садах.
Шойгу подчеркнул, что поставки Украине
вооружений от стран Запада множат число жертв и затягивают конфликт.
"Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику".
Сергей Шойгу
министр обороны России
Он напомнил, что Москва
прилагала большие усилия для "формирования правовых основ стабильности в Европе
в новых условиях", но Запад отказался учитывать ее озабоченности по гарантиям взаимной безопасности.
"В качестве инструмента гибридной войны против России
была выбрана Украина", — констатировал Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как сообщало накануне Минобороны в ежедневной сводке, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили на Украине 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 спецавтомобиля.