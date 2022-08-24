https://ria.ru/20220824/litva-1811835751.html

Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов

Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов - РИА Новости, 24.08.2022

Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов

Литовские инструкторы подготовят к октябрю порядка 150 украинских специалистов для участия в военных действиях, некоторые военные специальности очень узкого... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:47

2022-08-24T14:47

2022-08-24T14:47

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Литовские инструкторы подготовят к октябрю порядка 150 украинских специалистов для участия в военных действиях, некоторые военные специальности очень узкого профиля, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду изданию "Укринформ"."В апреле-мае мы предложили Украине два десятка курсов, которые ВСУ ( вооруженные силы Украины - ред.) могли бы использовать для подготовки специалистов. Пять из них уже активированы и украинские военные проходят у нас подготовку. К октябрю мы подготовим около 150 специалистов различных военных профессий. При этом некоторые военные специальности очень узкого профиля", - приводит слова Анушаускаса издание.Он отметил, что Литва уже в начале сентября присоединится к обучению украинских военных в Великобритании, для этого выделят 15 инструкторов.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220805/kanada-1807532904.html

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в мире, борис джонсон, украина, литва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины