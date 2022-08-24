Рейтинг@Mail.ru
Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/litva-1811835751.html
Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов
Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов - РИА Новости, 24.08.2022
Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов
Литовские инструкторы подготовят к октябрю порядка 150 украинских специалистов для участия в военных действиях, некоторые военные специальности очень узкого... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:47
2022-08-24T14:47
в мире
борис джонсон
украина
литва
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Литовские инструкторы подготовят к октябрю порядка 150 украинских специалистов для участия в военных действиях, некоторые военные специальности очень узкого профиля, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду изданию "Укринформ"."В апреле-мае мы предложили Украине два десятка курсов, которые ВСУ ( вооруженные силы Украины - ред.) могли бы использовать для подготовки специалистов. Пять из них уже активированы и украинские военные проходят у нас подготовку. К октябрю мы подготовим около 150 специалистов различных военных профессий. При этом некоторые военные специальности очень узкого профиля", - приводит слова Анушаускаса издание.Он отметил, что Литва уже в начале сентября присоединится к обучению украинских военных в Великобритании, для этого выделят 15 инструкторов.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220805/kanada-1807532904.html
украина
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, украина, литва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Борис Джонсон, Украина, Литва, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
14:47 24.08.2022
 
Литовские инструкторы подготовят 150 украинских военных специалистов

Минобороны Литвы: инструкторы к октябрю подготовят 150 украинских военных специалистов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Литовские инструкторы подготовят к октябрю порядка 150 украинских специалистов для участия в военных действиях, некоторые военные специальности очень узкого профиля, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду изданию "Укринформ".
"В апреле-мае мы предложили Украине два десятка курсов, которые ВСУ ( вооруженные силы Украины - ред.) могли бы использовать для подготовки специалистов. Пять из них уже активированы и украинские военные проходят у нас подготовку. К октябрю мы подготовим около 150 специалистов различных военных профессий. При этом некоторые военные специальности очень узкого профиля", - приводит слова Анушаускаса издание.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
Он отметил, что Литва уже в начале сентября присоединится к обучению украинских военных в Великобритании, для этого выделят 15 инструкторов.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:10
Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных
 
В миреБорис ДжонсонУкраинаЛитваРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала