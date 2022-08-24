На атомный ледокол "Якутия" погрузили две реакторные установки
"Балтийский завод" сообщил о погрузке реакторных установок на атомный ледокол "Якутия"
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) погрузили две реакторные установки на атомный ледокол "Якутия", сообщает пресс-служба Балтийского завода.
"23 августа 2022 года завершился сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на универсальный атомный ледокол "Якутия" двух парогенерирующих блоков РУ РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Вес одного блока составляет 147,5 тонны, высота - 7,3 метра, диаметр - 3,3 метра", - говорится в сообщении.
Монтаж реакторных установок является одной из ключевых производственных операций процесса строительства ледоколов.
"Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Срок службы реакторов 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочнымы, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости", - отмечается в сообщении.
Специалистам Балтийского завода предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры.
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Универсальный атомный ледокол "Якутия" - четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Судно было заложено 26 мая 2020 года.
Для атомоходов проекта 22220 предназначена новая российская реакторная установка РИТМ-200, она включает два ядерных реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямала, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.