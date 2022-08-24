https://ria.ru/20220824/krym-1811737734.html

Крымские татары призвали Эрдогана быть мудрее в вопросе Крыма

Крымские татары призвали Эрдогана быть мудрее в вопросе Крыма - РИА Новости, 24.08.2022

Крымские татары призвали Эрдогана быть мудрее в вопросе Крыма

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана быть мудрее и мягче обходить... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:36

2022-08-24T09:36

2022-08-24T09:36

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реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях.Ранее Эрдоган, выступая на международном саммите "Крымская платформа", на котором обсуждались пути "деоккупации" Крыма, заявил, что считает "захват Крыма незаконным и неконституционным". По его словам, международное право предписывает, чтобы Крым вернули в состав Украины. Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает деятельность "Крымской платформы" по защите Крыма мирным способом. Саммит прошел в онлайн-режиме. Выступление турецкого лидера опубликовано на официально страницы саммита."От лица всех крымчан и всего крымскотатарского народа хочу напомнить президенту Турции, что Крым вернулся в состав России путем демократического волеизъявления абсолютного большинства жителей, согласно международным правилам. Советую Эрдогану быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, многих сегодня удивляет поведение турецкого лидера, который чаще других президентов стран НАТО лично встречается с президентом России, но не успев уехать, делает заявления, направленные на нарушение границ Российской Федерации."Это не первое заявление Эрдогана о Крыме", - подчеркнул Умеров и добавил, что в том, что российская сторона проявляет в своих ответных реакциях сдержанность, есть глубокий стратегический замысел."Отношения Турции и России все тесней и тесней. А высказывания о Крыме - это исключительно для нацистской элиты Украины, дабы этих прыгунцов не отталкивать далеко и быть дальше мостиком между Россией и Украиной в переговорном процессе", - сказал Умеров.По его мнению, Эрдоган вскармливает "сладкой пилюлей главаря нацистского режима", делая подобные реляции в отношении Крыма, с целью реализации собственных национальных интересов."Известно, что марионеточные правители, особенно прибывающие под дурманом нацистского угара, любят ушами. А словами еще никто сыт не был. В ласкательные и ободряющие речи о возможном изменении статуса Крыма не верит уже никто, включая президента Турции, однако киевский режим с открытым ртом и развесив уши принимает даже самые абсурдные обещания своих союзников. Что касается политической линии президента Эрдогана на внешнем контуре, то мы в очередной раз убедились, что Турция может быть партнером в вопросах их прямой выгоды, но не нашим союзником", - сказал Умеров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html

https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811680562.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, украина, республика крым, реджеп тайип эрдоган, эйваз умеров