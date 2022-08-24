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В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 24.08.2022
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В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове
В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 24.08.2022
В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове
РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:55
2022-08-24T10:17
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
корейский полуостров
сша
южная корея
кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из РК", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Она подчеркнула, что в Москве подобные действия, которые вызывают озабоченность Пхеньяна, считают "контрпродуктивными и опасными"."Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряженности. Как государство, граничащее с Корейским полуостровом, Россия заинтересована в поддержании и укреплении там прочного мира и стабильности, выступает за развитие диалога и нормализацию отношений между двумя корейскими государствами без вмешательства внешних сил, урегулирование проблем субрегиона мирными, дипломатическими средствами", - добавила она.Россия, по ее словам, призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, чтобы построить в регионе такие системы мира и безопасности, которые будут гарантировать обеспечение законных интересов всех вовлеченных государств.Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.
https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html
https://ria.ru/20220806/normalizatsiya-1807671174.html
корейский полуостров
сша
южная корея
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, сша, южная корея, кндр (северная корея), россия
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Корейский полуостров, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Россия
09:55 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
 
В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове

Захарова: Россия обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове из-за учений США

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из РК", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
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Она подчеркнула, что в Москве подобные действия, которые вызывают озабоченность Пхеньяна, считают "контрпродуктивными и опасными".
"Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряженности. Как государство, граничащее с Корейским полуостровом, Россия заинтересована в поддержании и укреплении там прочного мира и стабильности, выступает за развитие диалога и нормализацию отношений между двумя корейскими государствами без вмешательства внешних сил, урегулирование проблем субрегиона мирными, дипломатическими средствами", - добавила она.
Россия, по ее словам, призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, чтобы построить в регионе такие системы мира и безопасности, которые будут гарантировать обеспечение законных интересов всех вовлеченных государств.
Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Корейский полуостровСШАЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Россия
 
 
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