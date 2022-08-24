https://ria.ru/20220824/koreya-1811741027.html

В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове

В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове - РИА Новости, 24.08.2022

В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове

РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:55

2022-08-24T09:55

2022-08-24T10:17

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

корейский полуостров

сша

южная корея

кндр (северная корея)

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из РК", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Она подчеркнула, что в Москве подобные действия, которые вызывают озабоченность Пхеньяна, считают "контрпродуктивными и опасными"."Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряженности. Как государство, граничащее с Корейским полуостровом, Россия заинтересована в поддержании и укреплении там прочного мира и стабильности, выступает за развитие диалога и нормализацию отношений между двумя корейскими государствами без вмешательства внешних сил, урегулирование проблем субрегиона мирными, дипломатическими средствами", - добавила она.Россия, по ее словам, призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, чтобы построить в регионе такие системы мира и безопасности, которые будут гарантировать обеспечение законных интересов всех вовлеченных государств.Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.

https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html

https://ria.ru/20220806/normalizatsiya-1807671174.html

корейский полуостров

сша

южная корея

кндр (северная корея)

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, сша, южная корея, кндр (северная корея), россия