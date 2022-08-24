09:55 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
В МИД заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове
Захарова: Россия обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове из-за учений США
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из-за возобновления военных учений США и Южной Кореи, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из РК", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
22 августа, 05:40Южная Корея и США начали совместные учения, сообщили СМИ
"Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряженности. Как государство, граничащее с Корейским полуостровом, Россия заинтересована в поддержании и укреплении там прочного мира и стабильности, выступает за развитие диалога и нормализацию отношений между двумя корейскими государствами без вмешательства внешних сил, урегулирование проблем субрегиона мирными, дипломатическими средствами", - добавила она.
Россия, по ее словам, призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, чтобы построить в регионе такие системы мира и безопасности, которые будут гарантировать обеспечение законных интересов всех вовлеченных государств.
Южная Корея и США начали в понедельник регулярные совместные военные учения под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS), которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.
6 августа, 00:40Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией