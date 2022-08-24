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ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022
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ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*
ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022
ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*
Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:08
2022-08-24T19:08
происшествия
ульяновская область
исламское государство
сирия
россия
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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2015 году мужчина примкнул к ячейке ИГ, действовавшей в московском регионе. Совместно с ее участниками он содействовал в переправке на территорию Сирии сторонников ИГ для участия в боевых действиях, а именно предоставлял деньги на покупку билетов. Кроме того, он помогал изготавливать им поддельные документы.В отношении участника террористической организации возбуждено три уголовных дела. Житель Ульяновска признал вину и рассказал об обстоятельствах осуществляемой им террористической деятельности, добавили в ведомстве.*Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, ульяновская область, исламское государство, сирия, россия
Происшествия, Ульяновская область, Исламское государство, Сирия, Россия
19:08 24.08.2022
 
ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*

ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ* в переправке боевиков в Сирию

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.
По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2015 году мужчина примкнул к ячейке ИГ, действовавшей в московском регионе. Совместно с ее участниками он содействовал в переправке на территорию Сирии сторонников ИГ для участия в боевых действиях, а именно предоставлял деньги на покупку билетов. Кроме того, он помогал изготавливать им поддельные документы.
В отношении участника террористической организации возбуждено три уголовных дела. Житель Ульяновска признал вину и рассказал об обстоятельствах осуществляемой им террористической деятельности, добавили в ведомстве.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 17:45
Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика ИГ*
 
ПроисшествияУльяновская областьИсламское государствоСирияРоссия
 
 
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