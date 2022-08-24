ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*
ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ* в переправке боевиков в Сирию
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.
По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2015 году мужчина примкнул к ячейке ИГ, действовавшей в московском регионе. Совместно с ее участниками он содействовал в переправке на территорию Сирии сторонников ИГ для участия в боевых действиях, а именно предоставлял деньги на покупку билетов. Кроме того, он помогал изготавливать им поддельные документы.
В отношении участника террористической организации возбуждено три уголовных дела. Житель Ульяновска признал вину и рассказал об обстоятельствах осуществляемой им террористической деятельности, добавили в ведомстве.
*Запрещенная в России террористическая организация