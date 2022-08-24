https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html

ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*

ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ* - РИА Новости, 24.08.2022

ФСБ задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*

Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:08

2022-08-24T19:08

2022-08-24T19:08

происшествия

ульяновская область

исламское государство

сирия

россия

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САМАРА, 24 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области задержало местного жителя, который содействовал "Исламскому государству"* в переправке боевиков в Сирию, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2015 году мужчина примкнул к ячейке ИГ, действовавшей в московском регионе. Совместно с ее участниками он содействовал в переправке на территорию Сирии сторонников ИГ для участия в боевых действиях, а именно предоставлял деньги на покупку билетов. Кроме того, он помогал изготавливать им поддельные документы.В отношении участника террористической организации возбуждено три уголовных дела. Житель Ульяновска признал вину и рассказал об обстоятельствах осуществляемой им террористической деятельности, добавили в ведомстве.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811912522.html

ульяновская область

сирия

россия

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происшествия, ульяновская область, исламское государство, сирия, россия