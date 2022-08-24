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В Ереване прекратили поисковые работы на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу"

В Ереване прекратили поисковые работы на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 24.08.2022

В Ереване прекратили поисковые работы на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу"

Поисковые работы на месте взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" прекращены, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:47

2022-08-24T09:47

2022-08-24T09:49

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взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" прекращены, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.По словам Костаняна, поисковые работы в последние дни проводились на месте взрыва, где, по информации спасателей, находился единственный на данный момент пропавший без вести. Тщательные поисковые работы шли и на близлежащей территории, в некоторых местах даже повторно."В результате поисковых работ, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было. Отмечу, что за 43 часа после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан - 10 живых и 16 погибших... На заседании штаба было принято решение о прекращении поисковых работ", - написал Костанян в соцсетях.

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Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване 2022-08-24T09:47 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения