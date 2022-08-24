https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811970876.html

Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"

Британцы отказались финансировать "свободу на Украине" - РИА Новости, 24.08.2022

Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"

Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:41

2022-08-24T23:41

2022-08-24T23:41

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине.Ранее Джонсон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвал жизненно важной поддержку британскими налогоплательщиками Киева.Многие комментаторы посчитали подобный призыв возмутительным, заявив, что не собираются финансировать Украину из своего кармана."Украинский кризис — отличный способ отмыть деньги. Конец истории", — заметил второй."Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика", — подчеркнул третий."Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны", — заявил юзер."Западные лидеры ратуют за свободу на Украине, чтобы отвлечь внимание от тирании у себя дома", — предположил комментатор.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html

https://ria.ru/20220824/bobert-1811956853.html

https://ria.ru/20220824/trass-1811867102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, украина, великобритания, борис джонсон