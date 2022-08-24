https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811970876.html
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине" - РИА Новости, 24.08.2022
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"
Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине.Ранее Джонсон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвал жизненно важной поддержку британскими налогоплательщиками Киева.Многие комментаторы посчитали подобный призыв возмутительным, заявив, что не собираются финансировать Украину из своего кармана."Украинский кризис — отличный способ отмыть деньги. Конец истории", — заметил второй."Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика", — подчеркнул третий."Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны", — заявил юзер."Западные лидеры ратуют за свободу на Украине, чтобы отвлечь внимание от тирании у себя дома", — предположил комментатор.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, великобритания, борис джонсон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"
Пользователи Twitter раскритиковали Джонсона за призыв "профинансировать свободу" Киева
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине.
Ранее Джонсон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским
в Киеве
назвал жизненно важной поддержку британскими налогоплательщиками Киева.
Многие комментаторы посчитали подобный призыв возмутительным, заявив, что не собираются финансировать Украину из своего кармана.
"Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия", — написал читатель.
"Украинский кризис — отличный способ отмыть деньги. Конец истории", — заметил второй.
"Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика", — подчеркнул третий.
"Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны", — заявил юзер.
"Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах. Это объяснимо. Конфликт на Украине — это операция Запада по отмыванию денег", — констатировал еще один пользователь.
"Западные лидеры ратуют за свободу на Украине, чтобы отвлечь внимание от тирании у себя дома", — предположил комментатор.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса
западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон
объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin
, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва
, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС
.