Рейтинг@Mail.ru
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине" - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811970876.html
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине" - РИА Новости, 24.08.2022
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"
Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:41
2022-08-24T23:41
в мире
владимир зеленский
украина
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине.Ранее Джонсон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвал жизненно важной поддержку британскими налогоплательщиками Киева.Многие комментаторы посчитали подобный призыв возмутительным, заявив, что не собираются финансировать Украину из своего кармана."Украинский кризис — отличный способ отмыть деньги. Конец истории", — заметил второй."Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика", — подчеркнул третий."Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны", — заявил юзер."Западные лидеры ратуют за свободу на Украине, чтобы отвлечь внимание от тирании у себя дома", — предположил комментатор.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html
https://ria.ru/20220824/bobert-1811956853.html
https://ria.ru/20220824/trass-1811867102.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ecae0ea62a77ed151e715b125cf15d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, великобритания, борис джонсон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
23:41 24.08.2022
 
Британцы отказались финансировать "свободу на Украине"

Пользователи Twitter раскритиковали Джонсона за призыв "профинансировать свободу" Киева

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона финансово "поддерживать свободу" на Украине.
Ранее Джонсон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвал жизненно важной поддержку британскими налогоплательщиками Киева.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 20:33
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву
Многие комментаторы посчитали подобный призыв возмутительным, заявив, что не собираются финансировать Украину из своего кармана.
"Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия", — написал читатель.
"Украинский кризис — отличный способ отмыть деньги. Конец истории", — заметил второй.
"Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика", — подчеркнул третий.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 21:08
В конгрессе США задумались о выгоде от помощи Украине
"Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны", — заявил юзер.
"Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах. Это объяснимо. Конфликт на Украине — это операция Запада по отмыванию денег", — констатировал еще один пользователь.
"Западные лидеры ратуют за свободу на Украине, чтобы отвлечь внимание от тирании у себя дома", — предположил комментатор.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Кандидат на пост премьера Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 16:05
Британцев ужаснула реакция зала на слова Трасс о возможности ядерного удара
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала