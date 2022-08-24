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Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины - РИА Новости, 24.08.2022
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Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины
Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины - РИА Новости, 24.08.2022
Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины
Украинский телеканал ICTV "назначил" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона главой правительства Украины из-за ошибки в титрах. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:40
2022-08-24T21:40
в мире
украина
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский телеканал ICTV "назначил" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона главой правительства Украины из-за ошибки в титрах.В среду в ходе трансляции выступления Джонсона на пресс-конференции в Киеве украинский телеканал обозначил британского политика как "премьер-министр Украины".
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, киев
В мире, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Киев
21:40 24.08.2022
 
Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины

Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины из-за ошибки в титрах

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский телеканал ICTV "назначил" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона главой правительства Украины из-за ошибки в титрах.
В среду в ходе трансляции выступления Джонсона на пресс-конференции в Киеве украинский телеканал обозначил британского политика как "премьер-министр Украины".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев. 24 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонКиев
 
 
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