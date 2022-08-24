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В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на "Алее смелости" - РИА Новости, 24.08.2022
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В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на "Алее смелости"
В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на "Алее смелости" - РИА Новости, 24.08.2022
В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на "Алее смелости"
Табличку с именем подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости" в Киеве, сообщает в среду местное издание... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:56
2022-08-24T18:59
в мире
борис джонсон
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киев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Табличку с именем подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости" в Киеве, сообщает в среду местное издание "Обозреватель".В начале июля Джонсон, выступающий за активное снабжение Украины оружием, заявил о намерении уйти в отставку после череды скандалов, связанных как с его кадровой политикой, так и с вечеринками в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом."В День независимости Украины на "Аллее Смелости" в Киеве установили табличку с именем Бориса Джонсона", - говорится на сайте издания.О визите Джонсона в Киев в День независимости Украины сообщали как в офисе британского премьера, так и в украинском политическом руководстве.Ранее Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МД РФ Сергей Лавров Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811916228.html
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, киев
В мире, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, Киев
18:56 24.08.2022 (обновлено: 18:59 24.08.2022)
 
В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на "Алее смелости"

Табличку с именем премьера Британии Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости" в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на "Алее смелости" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Алее смелости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на "Алее смелости" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Табличку с именем подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона открыли на "Алее смелости" в Киеве, сообщает в среду местное издание "Обозреватель".
В начале июля Джонсон, выступающий за активное снабжение Украины оружием, заявил о намерении уйти в отставку после череды скандалов, связанных как с его кадровой политикой, так и с вечеринками в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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"В День независимости Украины на "Аллее Смелости" в Киеве установили табличку с именем Бориса Джонсона", - говорится на сайте издания.
О визите Джонсона в Киев в День независимости Украины сообщали как в офисе британского премьера, так и в украинском политическом руководстве.
Ранее Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МД РФ Сергей Лавров Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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