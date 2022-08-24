https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811916228.html
Джонсону вручили высшую украинскую награду для иностранцев
Джонсону вручили высшую украинскую награду для иностранцев - РИА Новости, 24.08.2022
Джонсону вручили высшую украинскую награду для иностранцев
Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон получил украинский "Орден свободы" во время своего последнего визита на Украину, говорится на сайте... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:58
2022-08-24T17:58
2022-08-24T18:39
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон получил украинский "Орден свободы" во время своего последнего визита на Украину, говорится на сайте британского правительства.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины."Во время своего последнего визита на Украину перед уходом с поста премьер-министра Борис Джонсон получил высшую украинскую награду, которую вручают иностранцам - Орден свободы, за "преданную поддержку независимости Украины", - говорится в сообщении.Эту награду также ранее получили американский президент Джо Байден, бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и бизнесмен Джордж Сорос.Это третий визит Джонсона в Киев с момента начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805183582.html
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в мире, борис джонсон, джо байден, ангела меркель, германия, украина, киев
В мире, Борис Джонсон, Джо Байден, Ангела Меркель, Германия, Украина, Киев
17:58 24.08.2022 (обновлено: 18:39 24.08.2022)
Джонсону вручили высшую украинскую награду для иностранцев
Джонсон перед уходом с поста премьера получил украинский "Орден свободы"