https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811881259.html

В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон

В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон - РИА Новости, 24.08.2022

В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон

Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:36

2022-08-24T16:36

2022-08-24T16:57

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера."Джонсон сегодня прибыл в Киев для демонстрации силы и солидарности с Украиной", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.Ранее о визите Джонсона на Украину сообщило агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20220822/premer-1811423044.html

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