https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811881259.html
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон - РИА Новости, 24.08.2022
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон
Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:36
2022-08-24T16:36
2022-08-24T16:57
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера."Джонсон сегодня прибыл в Киев для демонстрации силы и солидарности с Украиной", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.Ранее о визите Джонсона на Украину сообщило агентство Франс Пресс.
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В мире, Борис Джонсон, Киев, Украина, Великобритания
16:36 24.08.2022 (обновлено: 16:57 24.08.2022)
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон
Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины