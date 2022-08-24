Рейтинг@Mail.ru
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811881259.html
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон - РИА Новости, 24.08.2022
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон
Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:36
2022-08-24T16:57
в мире
борис джонсон
киев
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811885682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3379bf9a7d2bb973b6a071d7205f8c9f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера."Джонсон сегодня прибыл в Киев для демонстрации силы и солидарности с Украиной", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.Ранее о визите Джонсона на Украину сообщило агентство Франс Пресс.
https://ria.ru/20220822/premer-1811423044.html
киев
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811885682_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_bbd7a595c55fa1321e37940279887ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, киев, украина, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Киев, Украина, Великобритания
16:36 24.08.2022 (обновлено: 16:57 24.08.2022)
 
В Киев ко дню независимости Украины прибыл Борис Джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 24 августа 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 24 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 24 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины, сообщили в офисе премьера.
"Джонсон сегодня прибыл в Киев для демонстрации силы и солидарности с Украиной", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Ранее о визите Джонсона на Украину сообщило агентство Франс Пресс.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:04
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера
 
В миреБорис ДжонсонКиевУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала