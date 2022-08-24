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Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка - РИА Новости, 24.08.2022
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка
Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:15
2022-08-24T03:15
2022-08-24T03:15
общество
россия
европейская юридическая служба
долг
дети
банковские карты
дмитрий короленко
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко."Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно", — пояснил Короленко.Социальные выплаты начисляются на карту "Мир", подчеркнул собеседник агентства.Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, указал эксперт. При этом детские пособия и выплаты не тронут — это неприкосновенные деньги.
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общество, россия, европейская юридическая служба, долг, дети, банковские карты, дмитрий короленко
Общество, Россия, Европейская Юридическая Служба, Долг, Дети, Банковские карты, Дмитрий Короленко
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка
Юрист Короленко: если карта ребенка привязана к счету родителей, с нее могут списать долги