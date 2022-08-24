Рейтинг@Mail.ru
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/dolgi-1811714003.html
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка - РИА Новости, 24.08.2022
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка
Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:15
2022-08-24T03:15
общество
россия
европейская юридическая служба
долг
дети
банковские карты
дмитрий короленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко."Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно", — пояснил Короленко.Социальные выплаты начисляются на карту "Мир", подчеркнул собеседник агентства.Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, указал эксперт. При этом детские пособия и выплаты не тронут — это неприкосновенные деньги.
https://ria.ru/20220817/zarabotok-1810116607.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, европейская юридическая служба, долг, дети, банковские карты, дмитрий короленко
Общество, Россия, Европейская Юридическая Служба, Долг, Дети, Банковские карты, Дмитрий Короленко
03:15 24.08.2022
 
Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка

Юрист Короленко: если карта ребенка привязана к счету родителей, с нее могут списать долги

© Depositphotos / Ivan KrukБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.
"Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно", — пояснил Короленко.
Социальные выплаты начисляются на карту "Мир", подчеркнул собеседник агентства.
Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, указал эксперт. При этом детские пособия и выплаты не тронут — это неприкосновенные деньги.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 03:15
Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте
 
ОбществоРоссияЕвропейская Юридическая СлужбаДолгДетиБанковские картыДмитрий Короленко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала