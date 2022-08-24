https://ria.ru/20220824/dolgi-1811714003.html

Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка

Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка - РИА Новости, 24.08.2022

Юристы рассказал, когда долги родителей могут списать с карты ребенка

Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:15

2022-08-24T03:15

2022-08-24T03:15

общество

россия

европейская юридическая служба

долг

дети

банковские карты

дмитрий короленко

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Есть случаи, когда возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко."Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно", — пояснил Короленко.Социальные выплаты начисляются на карту "Мир", подчеркнул собеседник агентства.Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, указал эксперт. При этом детские пособия и выплаты не тронут — это неприкосновенные деньги.

https://ria.ru/20220817/zarabotok-1810116607.html

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общество, россия, европейская юридическая служба, долг, дети, банковские карты, дмитрий короленко